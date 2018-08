“El Crédito”, obra que retrata la desesperación ante la falta de recursos

SANTO DOMINGO. Irving Alberti y Orestes Amador, son dos actores que, aunque han desarrollado sus carreras actorales en áreas distintas, uno en la comedia, y el otro en el drama, siempre se han admirado mutuamente y habían deseado compartir en algún proyecto.

Así lo confesaron a DL a propósito de su obra “El Crédito”, en la que ven materializado su deseo de compartir en las tablas por primera vez.

“Vivo de nuevas experiencias, dije que sí desde que me enteré que trabajaría con Orestes, al igual que con Ramón, que ha dirigido muchos sus éxitos en el teatro”, dijo Irving, sobre el crew.

La obra teatral que está dirigida por Ramón Santana, retrata a la perfección la realidad de muchas personas en la actualidad, quienes ven en un préstamo bancario la solución a todos sus problemas económicos, pero que por las exigencias y requisitos de la banca, no aplican para esta oportunidad crediticia. Para ambos este proyecto es un reto importante en sus carreras, porque se trata de un texto del reconocido dramaturgo Jordi Galcerán, el cual ha sido interpretado por los más grandes actores de Europa y América Latina.

“Es un reto actoral porque es de esas comedias que ya se han convertido en una franquicia internacional. Si buscas los actores que la han protagonizado en diversos países, te darás de cuenta que son de los más importantes. Se necesita una madurez tremenda para interpretar este texto que aparentemente parece simple, pero no lo es”, confesó Amador.

“Es un texto —continuó— que por abajo tiene cosas que te hacen reír, pero también tiene unos disparos filosóficos de la vida cotidiana que son bastantes pesados y que además demanda mucho esfuerzo físico”.

Para Irving lo que más ha disfrutado es el cambio que han tenido los dos personajes. “Lo que más me disfruto es ver como los dos personajes van cambiando, es hasta simbólico ver cómo vamos cambiado esa posición y rotando el control en la obra. Ese cambio me parece un gran reto y uno de los mejores ejercicios que yo he hecho en el teatro. Nos estamos disfrutando cada proceso de los personajes”, señaló Alberti.