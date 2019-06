$!“El encantador de perros” llega para hechizar a tu mascota

El dolor de cabeza de todo dueño de mascota es no poder controlarla. Para esos que sufren junto a sus mascotas, César Millán enseñará cómo recuperar el control de su casa y convertirse en el jefe de la manada.

Con más de 25 años de trayectoria, es conocido por programas televisivos como “Dog Whisperer with Cesar Millán” y sus últimas dos series “Cesar to the rescue” y “Cesar Millan’s Dog Nation”, ha escrito libros que se han convertido en best sellers en el New York Times, con disponibilidad en más de 14 ciudades. El séptimo y último Cesar Millan’s Lessons from the Pack, fue lanzado en febrero del 2017 y los siete han sido publicados en más de 30 idiomas.

El experto conversó con Tiempo Libre y adelantó algunos detalles, entre ellos que estará haciendo demostraciones con perros durante el espectáculo.

“El show que hago es para toda la familia. Tiene un mensaje muy bonito. Traemos analogías con cuentos infantiles, en el show en vivo logramos que la gente entienda lo que le aporta escuchar a un perro”.

Esta es la primera visita de Millan al país, y espera que los presentes puedan seguir sus consejos para tener una buena relación con su mascota.