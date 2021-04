$!El hiperrealismo “sucio” en la novela Sinfonía de las cacerolas

Aunque en su mayoría los nombres de los principales personajes no son exactamente iguales a sus correspondientes en la realidad, es muy fácil saber a quiénes encarnan Dani Nadime, Leónidas Hernández y Flor Cerdeño y quiénes son los personajes que representan a muchas otras figuras notables de los gobiernos peledeístas y del ambiente sociopolítico y mediático.

En la obra se pueden leer algunas frases reflejos de “verdades” asumidas en ciertos momentos de la política criolla tales como “Nada se parece tanto a la palabra de Dios como la firma de un presidente dominicano”; “Mientras yo respire, a ese que no aspire” y “un penco de candidato”.

Quien lea la obra encontrará la recreación de episodios ampliamente divulgados relativos a las sórdidas “batallas” políticas y tejemanejes por el liderazgo de los dos expresidentes peledeístas y a ciertas actuaciones de la ex primera dama y exvicepresidenta de la República, dominatriz de la puesta en escena del publicitado beso de la campaña pasada y de importantes esferas del gobierno.

La estética de la novela

El tejido escritural de la novela se ha trenzado con los hilos de la hiperrealidad y la sátira. Para mantener la contextura, el narrador apela a palabras y expresiones “mondas y lirondas” del argot popular, a la burla y al uso de metáforas descarnadas. Esas mixturas son determinantes para que se mantenga la vitalidad de una estética corrosiva y ácida, de tendencia partidista.

Un ejemplo es el siguiente párrafo sobre una reunión, para tratar el caso Odebrecht, entre Dani Nadime y el procurador Yanalán Rodríguez, uno de los personales más castigados por el látigo verbal del narrador.

“En la primera reunión no llegaron a ninguna conclusión, porque el caso tenía más espinas que un cactus y más veneno que una cobra Mamba Negra. Sin embargo, sabían que era imposible no lanzar a unos cuantos cristianos a la jaula de los leones hambrientos. Sabían que tenían que embarrar a unos cuantos de su entorno, y no con una crema humectante con olor a gardenias, sino a m...” (p.126).

Otra muestra de parecidos matices es el subsiguiente: “Desde aquella misma noche, la prensa súbdita del gobierno empezó a tirar chorros de excrementos sobre el expresidente Hernández, al que acusaban de haber regalado uno de los patrimonios más relevantes de la nación dominicana. Y al paso de los días la imagen del presidente del PLD se achicaba, se encogía como un trapo de tela de mala calidad” (p.94).

En ciertos pasajes se revela la cultura letrada de la voz dominante y su imbatible mirada sarcástica... “Dani Nadime siguió su rutina cotidiana; las horas transcurrían y una quietud casi inaguantable empezó a trastrocarle el estado de ánimo. Volvió a preguntar si la asesora se había marchado. No, todavía estaba allí, como el dinosaurio de Monterroso, le respondieron” (p.140).

Narrativa de la corrupción

Sinfonía de las cacerolas es la primera novela dominicana centrada en el peliagudo tema de la corrupción en la contemporaneidad que ve la luz, con repercusión pública.

Además, tiene la particularidad de que está inspirada en personas reconocidas de la esfera pública, fácilmente identificables en la nutrida galería de personajes de la narración.

En el acto de puesta en circulación de su obra, efectuado el pasado 27 de marzo, Santos expresó: “Sinfonía de las cacerolas “es sobre todo un ajuste de cuentas con el poder, con ese poder que nos hundió hasta el cuello de la ignominia.”.

Y agregó: “Esta obra que hoy presentamos quiere dar fe de un tiempo lúgubre de nuestra contemporaneidad; para que quede el testimonio, para que cuando alguien, cincuenta años después, se encuentre con este libro tenga una idea clara de lo que aconteció durante la nefasta era de Dani Nadime y compartes; para que los nietos y bisnietos de estos jerarcas de la perversidad sepan que sus fortunas no fueron hechas al amparo del trabajo digno sino a través del saqueo a los fondos de todos los dominicanos. Para que no se las den de grandes señores, de honorables. Porque han sido juzgados y condenados, al menos, en una instancia moral”.

Días antes, el escritor Avelino Stanley, quien presentó la novela, en la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña, exhortaba a los escritores a instaurar en el país la narrativa de la corrupción para crear conciencia sobre este mal que afecta las arcas nacionales y frena el desarrollo del pueblo dominicano.

Al respecto, en su actividad, Santos dijo: “Avelino Stanley acaba de presentar ante el país su libro de cuentos El fabricador de presidentes, que se enmarca en la misma línea de mi novela y que él ha dado por llamar a estos nuevos textos “narrativa de la corrupción”.

En efecto, el 20 de marzo, Stanley puso a circular su libro de cuentos El fabricador de presidentes, que también convierte en materias literarias diversos temas relativos a la podredumbre en el manejo de las instancias públicas y de la vida cotidiana en la postmodernidad y en etapas pasadas.

Los antecedentes de este tipo obras en el país se remontan a la publicación de Los que falsificaron la firma de Dios, del fenecido escritor Viriato Sención, inspirada en el expresidente Joaquín Balaguer y sus gobiernos. En torno a la narración se generó una ruidosa controversia debido a que la administración reformista se negó a entregarle a Sención el Premio Nacional de Novela, ganado en el 1992.