El humor no se detiene durante la pandemia y sigue con su apuesta digital

La experiencia de Carlos en los show digitales es similar, él se resignó a no tener la risa del público y continuar su rutina. “Cuando terminas un show entras a ver los comentarios. La gente se estaba riendo, el efecto se está produciendo, pero tú no te das cuenta, sin embargo, hay que adaptarse”.

Para Juan Carlos la experiencia ha sido buena, y aunque en un principio se preocupó ante la posibilidad de dejar de percibir ingresos por la cancelación de las presentaciones en vivo, las digitales han ido en aumento y ya muchas marcas están comenzando a contratar sus servicios para sus empleados, pero este formato también ha significado un reto. “Hacer humor frente a una pantalla, es como cuando te empiezan a cantar cumpleaños, tú no sabes qué hacer. Para mí fue difícil, estaba lleno de temor y de miedo. Cuando uno termina un chiste no te queda más que reírte tú mismo”.

Sobre la digitalización del humor Fernando cuenta que su experiencia durante la pandemia ha sido buena, pues ya ha podido realizar tres show digitales, uno de ellos por paga a través de videollamada vía Zoom. “La gente lo recibió súper bien, se vendieron boletas de manera electrónica y fue como un show normal. El reto fue para mí, porque como comediante uno necesita el feedback del público para saber si vamos bien, en especial en un show de stand up comedy , pero uno va buscando la vuelta. Esto crea otra fuente de ingresos, porque no se sabe cuándo esto pase y para el futuro puede ser una nueva opción”, dijo Fernando.

Para muchos estos no son tiempos de hacer chistes, sin embargo, han compobado los múltiples beneficios para la salud que proporciona una buena tanda de risas, por lo que ante la situación tan agobiante y estresante en la que vivimos se agradece cualquier momento que nos proporcione una buena carcajada.

El COVID-19 como tema de chistes

“Es un tema muy complicado por cómo nos afecta”, reflexionó Juan Carlos Pichardo, y es que muchos son los que piensan que este tema no debe ser abordado para hacer humor.

“La comedia siempre ha sido un medio de escape para cualquier tensión o problema. Ahora mismo muchas cosas provocan las sensibilidades, pero para hacer comedia en términos generales en cualquier época hay que ser muy cuidadoso”, dijo Juan Carlos.

Para Fernando la pandemia ha mostrado lo útil de la comedia. “En estos momentos en los que estamos bombardeados por muchas noticias negativas, la comedia sirve de aliciente. Yo he tenido la oportunidad de realizar varios shows digitales y la gente lo agradece. He recibido muchos comentarios positivos de gente que me escribe diciendo que ya están cansados de ver películas, series y noticias. Ver algo de entretenimiento y que los ayude a reír un poco lo agradecen mucho. Ahora mismo jugamos un papel importante para combatir el estrés. El tema de COVID es delicado, sin embargo, se puede hablar de la cuarentena, hay muchas situaciones que se están viviendo que son motivo de risa”, afirmó Fernando.

“El humor se basa en lo negativo para hacer reír. Por eso hay chistes de la suegra que molesta y de las peleas de pareja, no hay de qué bonita relación tengo. Ahora mismo el COVID-19 es una tragedia, pero en 10 años verás horas de humor solo sobre el COVID-19. Si ahora te burlas de lo que está pasando probablemente te condenen porque es algo que estamos sufriendo, pero después de tres años, será completamente permitido”.

Los tres coinciden en que extrañan los escenarios, pero saben que no es prudente realizar shows masivos hasta que se controle la pandemia o se desarrolle una vacuna.