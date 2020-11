$!El hundimiento, poema de Elisa Martínez

Sobre la autora

Elisa Martínez nació en Santo Domingo (1989). Es autora del libro de poesía Desvelo, silencios y recuerdos (Santo Domingo, 2020, segunda edición.).

Su trabajo literario ha sido incluido en las antologías de poesía y narrativa Desde el corazón II (Madrid, 2013), Otoño e Invierno (Madrid, 2014), Una poesia per Giulia (Roma, 2015) y Cuentos del Sótano VI (Ciudad de México, 2019), y publicado en diversas revistas internacionales. Su relato Vera fue nominado en 2017 a los Best of the Net Awards.

En 2015, su guión “Entrenador Benjamín” llegó a la tercera ronda del Concurso de Guiones de 3 Minutos del Festival de Cine del Reino Unido. En 2018, dicho guión también logró entrar a la lista de textos preseleccionados por Elicit Pictures donde compitió por la oportunidad de ser producido. Su cortometraje “El Río” fue selección oficial del Festival de Cine Social Invicines (Córdoba, Argentina, 2019), del Cine Miami Fest Latino (Florida, Estados Unidos, 2019) -donde obtuvo una Mención Honorífica en la categoría de Mejor Cortometraje Internacional-, del Toronto Lift-Off Film Festival (Toronto, Canadá, 2020) y del Festival de Cine Dominicano en Nueva York (Nueva York, Estados Unidos, 2020).

Tiene un proyecto musical alternativo de rap fusión y dembows filosóficos bajo el nombre Elisa Carolina MS. En 2019 gana el segundo lugar del concurso “Cántame un poema” (organizado en la República Dominicana por la Editora Poetas de la Era), al musicalizar en rap el poema Mi canto, de la escritora dominicana Máxima Hernández. Su canción “Quiero que” ganó en 2020 el tercer lugar en el V Certamen Internacional de Composición de Canciones, organizado en España por el magazine La Brújula del Canto.



Web: www.elisacarolinams.com