$!El legado de Jenny Polanco seguirá vivo

La familia de la hoy fenecida diseñadora Jenny Polanco envió un comunicado a la prensa en el que expresó gratitud por la solidaridad que recibió por el repentino fallecimiento de Jenny a causa de complicaciones provocadas por el virus COVID-19

“Deseamos dejar constancia del profundo agradecimiento que sentimos por las numerosas manifestaciones de cariño y aprecio que hemos recibido por el repentino fallecimiento de una adorada madre, Jenny. Estos han sido momentos devastadores para nosotros como hijos y para toda nuestra familia. Todos de súbito hemos perdido a un ser tan especial. El dolor nos ha dejado postrados en un limbo de desconsolación”, señala la familia en la carta remitida a Diario Libre.

En la carta remitida por Clara y Luis Carlos Quiñones Polanco (hijos), manifiestan su agradecimiento a la prensa nacional e internacional por las expresiones de respeto y cariño hacia su progenitora. “Y también a los cientos de amigos y amigas que han escrito bellos mensajes de admiración, dolor y desconcierto por la partida de un ser tan especial como lo fue nuestra madre, destacada diseñadora, artista y humanista. Igual, agradecemos a las autoridades públicas, los médicos y enfermeras que la atendieron, y el personal del Hospital Militar Ramón de Lara, por el tiempo y dedicación que le brindaron a mamá y por su lucha por salvarle la vida, en las circunstancias más difíciles en medio de esta cruel epidemia y cuarentena nacional”.

Nunca fumó cigarrillos

En la prensa se dio cuenta que Jenny Polanco fumaba y que eso habría complicado su cuadro clínico. Sin embargo sus hijos aclaran que no fumaba y que su salud era buena.

“Queremos aclarar algunas informaciones que se han publicado sobre nuestra madre. Ella nunca fumó en su vida. Tampoco era diabética o sufría de hipertensión. Ella gozaba de buena salud, hasta que fue muy lamentablemente contagiada en el exterior con el Covid-19. Al retornar al país el día 4 de marzo, no tenía ningún síntoma por los primeros cinco días. En ese momento no había todavía plena conciencia del virus o cuarentenas en el país. El primer día que llegó de Madrid, estuvo en reposo total. El jueves 6 de marzo fue a una exposición de la artista Quisqueya Henríquez, para luego ir a cenar con sus hijos y su yerno Ian. El viernes 6 de marzo participó en el cumpleaños de una íntima amiga en el restaurante capitaleño, donde solo asistieron 12 personas. Naturalmente, ella no sabía que la bacteria estaba incubada en su cuerpo. Hacemos mención de estos hechos, pues nuestra madre siempre fue un gran ejemplo de una mujer responsable, y atenta a nunca hacerle daño a nadie”, detallaron.

Mantendrán vivo su legado

Avanzaron que la familia continuará con el legado de Jenny Polanco “Nuestra familia, tíos, abuelos y nosotros dos nos comprometemos a continuar el legado y el buen nombre artístico y comercial de Jenny Polanco. La empresa y las boutiques continuarán. Será un enorme desafío poder seguir los estándares artísticos, y la creatividad de nuestra querida madre. Pero lo haremos y tenemos la responsabilidad de honrar su gran legado y tradición. Durante años hemos compartido su creación y aguda sensibilidad. El dolor que nos embarga es indescriptible. Se fue nuestro faro emocional y una madre excepcional que siempre fue columna y energía para nuestra familia, que logró tener por décadas un éxito como empresaria y diseñadora artística, con una vocación apasionada por los valores y la cultura dominicana. Que en paz descanse nuestra madre adorada”, explicaron.