El legado de Lupo Hernández Rueda presente en la FILSD 2018

SANTO DOMINGO.- La honra de Lupo Hernández Rueda no solo radica en su buena pluma y depurado conocimiento de las letras, sino en todos sus aportes a varias generaciones de escritores nacionales e internacionales.

La vida y obra del Autor Homenajeado

El ministro de Cultura, Pedro Vergés, acompañó a los parientes de Lupo Hernández Rueda, autor Homenajeado de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) 2018, en una actividad en la que el hijo del extinto escritor, Carlos Gabriel, compartió con los presentes episodios de la vida y obra de su padre.

La viuda, Gloria Contreras, asegura que todavía siente su presencia en la casa familiar y que, aunque físicamente su Lupo ya no está, lo querrá para toda la vida.

Desde que se cruza el umbral del pabellón, es casi imposible no dejarse envolver por las frases del autor de “Como naciendo aún”, o no asombrarse por su prolífica producción literaria, o no querer tocar las magníficas pinturas y fotografías del homenajeado.

Y es que, para quien no conoció a don Lupo, debe saber que este pabellón resume magistralmente su existencia. Entre los objetos personales del poeta y ensayista que están presentes en este espacio, destacan la máquina de escribir que usaba para fabricar sus versos y ensayos indelebles. También se comparten fotografías de antaño, decenas de sus obras y sus distintas facetas como escritor, abogado, maestro y político.