El libro, alimento indispensable del entendimiento

SANTO DOMINGO. El poeta Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura (2010), el escritor y poeta José Rafael Lantigua y el también escritor Valentín Amaro resaltaron el impacto de libro en el desarrollo de la humanidad.

Los escritores expresaron su parecer a propósito de que este lunes se celebra el Día Internacional del Libro en honor a la memoria de Miguel de Cervantes, fecha que coincide en el país con la celebración de la Feria Internacional del Libro que se inauguró la semana pasada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Para José Rafael Lantigua, el libro tiene el mismo valor, similar trascendencia, que la que tuvo en tiempos pasados y remotos. “El libro revolucionó el pensamiento, la creatividad y la propia valoración del hombre de sí mismo y del resto de la humanidad. Hoy, como ayer también, el libro ha pasado por malos ratos. Hubo momentos en que pareció sucumbir. ¿O acaso debemos olvidar los cientos de obras importantes que fueron, y son, censuradas por los totalitarismos de derecha o de izquierda? ¿No tenemos recuerdo ya de los libros mutilados, incinerados o desacreditados por el poder, en distintas latitudes? Y, sin embargo, se leyeron a hurtadillas, tras las sombras, en espacios clandestinos, y sobrevivió, emergió triunfador frente a todas las adversidades. No es diferente pues la situación del libro ayer y hoy”, comentó el intelectual.

Sobre la presencia del libro digital y el uso de la tecnología hay muchos vaticinios inexactos, voces agoreras que anuncian su fin. Y, ciertamente, casi hemos terminado creyendo que así habrá de ser. Los primeros anuncios vinieron casi al comenzar el presente siglo. El libro sigue vivo. Se siguen editando millones de libros en el mundo. Y millones de hombres y mujeres acuden a ellos casi como fundamento de vida, como alimento indispensable de la sesera, del entendimiento y del espíritu. El libro digital sigue sin despegar del todo. Nada augura hoy que su reino esté próximo. Las estadísticas hablan en sentido contrario. En República Dominicana hay crisis de lectura no porque esté muriendo el libro “físico” para dar paso al libro “digital”. Hay crisis porque nunca hemos tenido una sociedad de lectores, situación que es común en muchos países del mundo. No nos engañemos. Las nuevas generaciones leen poco, porque los docentes nunca fueron lectores. Ni en mi generación ni en las que me siguieron. Esa situación persiste y en la revolución educativa que se impulsa actualmente el plan de formación de lectores debiera ser tarea primera y clave de esa tanda extendida que aún no se sabe cómo hacerla eficaz. Con el libro “físico” o con las tabletas. Poco importa el medio. El libro no ha muerto. Ni morirá jamás. De dejar de existir, preparémonos para volver a la época de los bárbaros”.

El escritor Valentín Amaro consideró que el libro sigue siendo el principal vehículo para el avance de los pueblo. “Independientemente de los vertiginoso de este tiempo, la lectura de un libro en reposo es uno de los mayores deleite de lo que puede disfrutar un ser humano”, reflexionó.

Acotó que por mucho tiempo el formato digital y papel continuará. “Una encuesta realizada por el Banco Central en 2013 estableció que el 34 % del consumo cultural está destinado a lectura de periódicos, revistas y libros. Aquí se mantienen los clubes de lecturas y talleres literarios. El que lee es libre, se abre a múltiples oportunidades. Los hogares deben ser los primeros clubes de lectura, padres que leen, hijos que también lo hacen”, dijo.

El poeta y ganador del Premio Nacional de Literatura, Mateo Morrison definió al libro como instrumento de crecimiento espiritual y cultural.

“Algunos confunden el libro físico con el libro virtual... Es un libro, no importa el formato, porque antes era en papiro. El libro debe ser el centro de todo desarrollo de un país”, puntualizó.

Morrison dijo esperar que la Ley del libro y la biblioteca sea desarrollada en beneficio del país. “Por ejemplo, la Feria Internacional de Libro es un magnífica oportunidad para su promoción”, comentó.