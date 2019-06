$!El misterioso destino de Johnny Abbes

En el contexto de la Feria del Libro de Madrid 2019, fue presentada en Casa de América la novela “Johnny Abbes, vivo, suelto y sin expediente”, del escritor dominicano Tony Raful, acerca de quien fuera jefe de inteligencia y seguridad en la era del tirano Rafael Leónidas Trujillo.

El autor explicó que Abbes García apenas dirigió los servicios de inteligencia y seguridad de la dictadura directa o indirectamente durante tres años, en el tiempo del agravamiento de la crisis del régimen, cuando fue mayor la resistencia política y cuando se produjo el empeoramiento de las relaciones de Trujillo con la comunidad hemisférica y confrontó problemas de envergadura con la política norteamericana que durante más de 25 años había sido su soporte en la lucha contra el comunismo.

“Tres años fueron de una dimensión catastrófica y traumática en la conciencia social del pueblo dominicano. No fue que Trujillo no ordenara matar y violar los derechos humanos, antes de que Johnny ejecutara sus mandatos de horror, no fue que Trujillo no dirigiera masacres ignominiosas como la de los haitianos en 1937, no fue que Trujillo no asesinó por encargo en el exilio a connotados dirigentes opositores y ciudadanos de otras nacionales, es que nunca se mató a tanta gente, nunca se torturó a tantos dominicanos y dominicanas”, agregó.

Ante un público formado esencialmente por intelectuales e interesados en la cultura, Raful afirmó que sin la anuencia y las directrices del dictador, Johnny no hubiese materializado ninguna de sus acciones, pero que hubo, entre “Trujillo y él, una empatía e identificación psicológica y política que no se produjo entre Trujillo y ninguna otra figura de la dictadura”.

“Filiación morbosa, de bajos instintos, macabros conductos de locura y perversión. Figuras como Miguel Ángel Paulino y la banda de La 42, el general Fiallo o el general Arturo Espaillat no llegaron nunca al clímax de la barbarie ni concentración de poder que Johnny exhibió durante tres años en el país”, enfatizó Raful.