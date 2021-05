El motivador mensaje de Nashla Bogaert en el día de su cumpleaños

La actriz y comunicadora Nashla Bogaert celebra este martes 11 de mayo sus 35 años de vida.

Para agradecerles a los seguidores su apoyo durante su carrera, Bogaert compartió un motivador mensaje y a la vez una reflexión de todo lo que ha aprendido a lo largo de su camino.

“Quiero compartirte algunas cosas que he aprendido, unas las aprendí a la buena, otras a la mala, pero creo en compartir el conocimiento. Aprendí que no hay un solo manual de vida para todas las personas, existe uno para ti y uno para mí. A la medida de mis pasos, a la medida de mis circunstancias”, comenzó su mensaje de tres minutos 12 segundos.

Agregó que nadie le puede indicar a otro cómo vivir, pero sí puede inspirar. Invitó a vivir sin opresión, pero con inspiración.

“Tengo claro qué prefiero ser. Prefiero ser honesta que ser políticamente correcta, y sí, sé que a veces lo soy, pero estoy trabajando en eso”.

En su intervención se describió como soñadora y no una persona pesimista.

En lugar de un regalo envuelto en papel se queda con los abrazos. “Sobre todas las cosas prefiero ser agradecida. Por eso, gracias por apoyarme en cada una de mis decisiones”, valoró.

Críticas

Consciente de las críticas y al parecer les da seguimiento, la actriz confesó: “He tenido una gran carrera”, pero también “he sido criticada por ella”.

Asimismo, señaló que le han llamado “sobrevalorada”. “El éxito genera resentimiento en el corazón de muchas personas. A mí me han dicho que estoy sobrevalorada, pero yo solo conozco el camino que he recorrido para llegar hasta aquí. Aprendí a refugiarme en mi trabajo y entender que una no puede correr una carrera mirando hacia los lados”, expresó.

Dijo que ha aprendido que mientras más crece, mayores serán las críticas. Llamó a disfrutar el proceso de “convertirte en lo que quieres ser” y el mundo verá el resultado.

Manifestó que el trabajo más arduo que ha hecho es seguir siendo ella a pesar de la presión social.

“Construye tu mundo, celebra tus logros... la humildad es reconocer en su justa medida tus flaquezas, pero también tus bondades”, finalizó.

Aunque comenzó en los medios de comunicación como presentadora de “Divertido con Jochy” el cine se ha convertido en su gran pasión.

“Quién manda”, “Reinbou”, “Cola’o”, “Hotel Coppelia” y “No es lo que parece” son algunas de sus películas.

Su interpretación en “Hotel Coppelia” de José María Cabral, le ha merecido elogios.

Está casada con el actor y director David Maler.