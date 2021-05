"El Nagüero" y "El boli" a Ariel Santana: “Suelta ya a Manolo, concéntrate en lo tuyo”

Aseguró, además, que Ariel "fue impuesto" en "El mañanero" para que diera a conocer su estilo de hacer humor, considerado un "Humor inteligente" y señaló al productor del programa "El ritmo de la mañana" (de Ritmo 96 FM): "A ti se te olvidó quién fue que te recomendó, Alberto Vargas, quien me dijo: te tengo un muchacho, su humor es diferente pero es bueno...".

Bolívar Valera señaló que las contantes declaraciones y "puyas" de Ariel Santana son parte de "una campaña orquestada por su nuevo jefe, Santiago Matías, y que lo están usando como "tonto útil".

Recordó que Matías lo llamó para que sacara a Manolo Ozuna porque dijo cosas que no le gustaron".

El Nagüero

El Nagüero confesó que él llegó a hablar con su jefe sobre las alegadas tardanzas de Ariel y en una reunión en conjunto, Valera le propuso que le diga la hora que le conviene hacer su segmento, y que este presuntamente no respondió.

Negó que haya habido bloqueo con Ariel: "No es verdad que Manolo tiene que ver ni yo tampoco (con los programas de los Salcedo), ah que lo del cine... pregúntate cuánta gente va todos los sábados y todos los domingos a Vale por tres y Más Roberto y no están en las películas, entonces no es por eso... Ahora, ¿tu entiendes que te bloquemos? Pues entonces ve a la Guerra de los sexos, ve a donde el Pachá, ve a Aquí se habla español y pregunta por qué ellos no te invitan; ve adonde Archie López y todo aquel que hace cine y que no es solo Roberto Ángel (Salcedo) y pregunta por qué no te ponen. Eso de tu querer asumir que lo que tú no has logrado es culpa de los que están contigo es algo que tu no vas a poder sostener", declaró el humorista.

También mencionó que el actor de “Perico ripiao” comenzó hace un año su canal de Youtube y Ariel tiene años en esa plataforma y Manolo tiene más suscriptores que él: "Es cuestión de trabajo", señaló.