El Pachá: “Fefita no puede seguir haciendo el ridículo, plagoseando”

La pandemia ha golpeado al sector del entretenimiento, quizás, más que a otros, de eso no hay dudas; muchos son los artistas que han estado usando los medios para compartir la difícil situación por la que están atravesando, el caso más reciente es el de la Gran Soberana: Fefita “La Grande”, quien ha revelado que hasta su casa vendió por el Covid19.

Es por eso, que el comunicador y controversial animador Frederick Martínez “el Pachá” ha aconsejado a los hijos de la merenguera típica a que tomen cartas en el asunto.

“A Fefita tenemos que cuidarla, a Fefita tenemos que valorarla. A Fefita la Grande este país le debe mucho, a esa edad Fefita en un escenario”, dijo durante una alocución en su espacio “Pégate y Gana” en el segmento “Así piensa Frederick Martínez”.

El Pachá agregó que como hizo con la campaña, hace unos años, cuando se arrodilló para que le diera el “Gran Soberano”, asimismo, cuando realizó un recorrido en busca de firmas para que la artista “fuera” a Estados Unidos:

“Pero Fefita plagoseando no está bien. Dando gritos en un foro internacional como el Gordo y la Flaca, que no está trabajando, que está pasando la mil y una... eso no está bien. El amor de mi vida a quien valoro y apoyo. Hago un llamado a los hijos de la Vieja Fefa, a Vidal Cedeño, a sus nietos no es justo que Fefita la Grande no tenga su pensión”.

Sin embargo, el comunicador manifestó que “no podemos hacer el ridículo. Cuando uno vende fracaso, ahí es que te dan duro, y más en este país de decisiones muy equivocadas que mata a sus propios soldados”.

El controversial animador dijo que la Gran Soberana no puede aparecer en foros internacionales hablando de que no tiene dinero para comprar medicina y de que vendió la casa. “Eso no está bien, y lo que no está bien, no está bien, yo no lo apoyo”.

El Pachá dijo que si hay que hacer un maratón, él se une, porque la cantante todo lo ha dado a su familia. “No es justo que haga el ridículo”.

Pégate y Gana con el Pachá, en su nueva temporada y rumbo a sus nueve años, se transmite todos los sábados por Teleradio América (canales 12 y 45) para el territorio dominicano; mientras que para los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Europea llega por Televisión Dominicana en horario de 12 a 4 de la tarde. También se difunde por las plataformas digitales: Cachicha TV y YouTube.