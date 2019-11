El Pachá le pide disculpas a Sergio Vargas

Reunido con todo el personal que le acompaña, El Pachá tomó un turno la edición de este sábado de su popular programa para referirse al caso: “No somos perfectos. El pasado sábado acontecimiento algo que acostumbramos por año hacer, mi amigo, mi hermano de toda una vida Sergio Vargas...una chanza, algo vergonzoso que muchos no interpretaron. Con la sencillez y humildad que me caracteriza estoy dando la cara, si fue un error, que no lo considero. Pero si muchos lo interpretaron de esa forma le pido disculpa pública a la familia dominicana y a mi hermano Sergio Vargas que acostumbraba hacer esto con Corporán de los Santos y en las últimas nueve ocasiones que había venido al programa nos hemos dicho sinnúmero de cosas...al parecer a muchos pasaron por alto lo que dijo mi hermano y amigo Sergio Vargas de que yo vengo a este programa ‘encuchachoo, endrogao’...pero es el ‘bufeo’, lo que siempre ha dicho Sergio, tu eres un ladrón, pero un ladrón de corazones”, dijo El Pachá.

Luego de sus palabras el conductor de televisión hizo un repaso de su trayectoria en los medios de comunicación y alardeó de que es el dominicano de mayor proyección en el extranjero en la radio y la televisión. Además, enarboló que desde hace ocho años ha desarrollado una labor social y agregó que está quebrado porque todo lo ha regalado. “Me han maltratado, me he convertido en una alfombra para que me pisen, pero no vamos a desmayar. Este contendor no se da por vencido...que sigan las críticas de los mediocres, de los enanos mentales”.

“Le pido disculpas al país y a mi hermano Sergio Vargas. Gracias a todo por su apoyo”, comentó Frederick Martínez quien dijo que continuará haciendo su obra social y el mejor programa de televisión dominicana.

El bochornoso episodio entre El Pachá y Sergio Vargas recibió la condena de mucha gente, incluyendo protestas por parte de dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York. y manifestaciones a través de las redes sociales.