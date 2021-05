El Pachá promete "desnudarse" en la Plaza de la Bandera

El comunicador Frederick Martínez "El Pachá" amenazó con “desnudarse” en la Plaza de la Bandera, si la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) no le entrega el Gran Soberano, máxima distinción que entrega el gremio periodístico a las personalidades dominicanas que se destacan o que tienen una gran trayectoria en el arte.

“Pueden ponerme en canal 3 de Azua a mi hay que verme en este país, este tolete que está aquí. El Gran Soberano me lo merezco yo, y si no me dan el Gran Soberano me desnudo en la Plaza de la Bandera y hago así (vueltas) en pelota... eso sí que eso será un gran espectáculo: barriga y buche. Yo desnudo soy un espectáculo”, aseguró el Pachá a través de un comunicado enviado a Diario Libre por su oficina de prensa.

El anuncio lo hizo en el espacio “Pégate y Gana con el Pachá” que se transmite por Teleradio América (canal 12 y 45), al tiempo, que recordó la trayectoria que tiene en los medios de comunicación nacionales e internacionales.

“Soy un hombre que he reconstruido 179 casas, un hombre que ha canalizado trasplante de hígado, riñones y que mande una niña con 260 mil dólares a una operación en EEUU”, dijo.

El Gran Soberano, que se entrega desde el 1985, de acuerdo a los estatus del gremio periodístico se le otorga aquellas destacadas figuras nacionales por trayectoria o en su defecto, como ha ocurrido en ocasiones, por el buen desempeño de un año.

Trayectoria

Frederick de manera oficial tiene unos 30 años en los medios de comunicación, sin embargo, su historia en los mismos inició en Radio Azul, a los 11 años, “a pasarle los discos, cartuchos y a ser utiliti del gran José Guillermo Sued”.

Pero no fue hasta año 1990 cuando, el Pachá, inició en la televisión en el espacio “Tv Can” en el canal 7 Cibao a las 3 de la tarde junto al veterano comunicador Nelson Javier “el Cocodrilo”. Más tarde, pasó a formar parte de “MusiCan”, en el canal 6, hoy canal 5 (Telemicro, Circuito Independencia), en el 1992.

Los peldaños en la comunicación del Pachá continuaron en la década de los noventas tras saltar al proyecto “Caliente con el Pachá” a las 3 de la tarde en el canal 7 Cibao, a penas duró 11 meses con la propuesta.

Una de las producciones que reafirmó su talento en los medios de comunicación fue “Ritmo del Sábado” en Teleantillas producido por Jean Luis Jorge en horario de 12 del mediodía a 6 de la tarde desde el 1994-1999.

Para el 1999 Martínez da inicio al “Sabadazo con el Pachá” de 12 a 6 de las tardes, los sábados por Telecentro. Para el 2001 pasa a formar parte a las 12 de la media noche en Mango TV de “Cambio y fuera”, de igual, manera forma parte junto a Freddy Beras-Goico en Súper Canal.

No es hasta el 2004 que se va a los Estados Unidos tras una oferta que le realizara la cadena Univision en radio en el espacio “El Jangueo con Jimmy Nieves” en Latino Mix. Y en las mañanas, para la misma fecha, Univision 41 participaba en el matutino, en un segmento, “Qué dicen con el Pachá”.

“Ahí fui creciendo, hacía reportajes para el Escándalo TV los viernes. Las más calientes y el chismeson. De igual manera, hacía reportajes para Despierta América dos veces a la semana”.

Estando en New York desde el 1993 al 2013 el Pachá hacía “Merengue y Más”, el cual grababa en Radio Televisión Dominicana para la cadena Telemundo “Santo Domingo Invita”.

En el 2013 paso a formar parte de “Acceso Total” en la gran Manzana, también, de “Buenos días NY” y al mismo tiempo, pero en horario vespertino el “Jukeo” en la Mega y desde hace nueve años realiza en el país “Pégate y Gana con el Pachá” desde el 2011 hasta el 2020 en Color Visión (canal 9) y desde entonces, hasta la fecha en Teleradio América.

La carrera del Pachá incluye en estos 30 años los espacios “Alofoke Radio Show”; “El Pachá Extra” y “El Pachá por el Mundo”, este último por YouTube.

