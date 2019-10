$!El podcast gana terreno en el país

La libertad de hablar de temas diversos y durante el tiempo que quieras en un formato de audio, que a su vez puede ser reproducido desde cualquier parte del mundo sin la necesidad de una gran plataforma como la radio, son solo algunos de los atributos que ofrece el podcasting.

Aunque los podcast no son nada nuevo, pues se calcula que han ido evolucionando desde su creación en el 2004, en el país este formato está cobrando popularidad, y cada vez son más las personas que se animan a tener un espacio propio en el que su voz queda grabada para siempre, sin tener que suscribirse a un horario específico.

Para tener un podcast no hay reglas, no necesitas tener un carnet, ceñirte a un patrón de comportamiento, pagar una emisora o ser experto en algo, cualquiera puede tener uno, lo que lo convierte en un medio que ofrece completa libertad a sus creadores.

Pero, aunque es cierto que puedes hablar de lo que sea, cada vez son más las personas que se anotan a compartir sus conocimientos, pasiones, vivencias y pasatiempos.

Hay plena libertad, sin embargo, la calidad se impone también en el mundo de los podcast. Contenido interesante, buena dicción, calidad de audio y saber llevar el hilo conductor de una historia son herramientas indispensables para los protagonistas de este formato digital.

Un caso de éxito ha sido el de la periodista y locutora Airam Toribio, quien tras salir de la radio, decidió este año darle una oportunidad al mundo del podcasting. “Lo que me motivó es que extrañaba la radio, conectar con mis chicas a través del audio ha sido una de las grandes satisfacciones que me ha dado mi profesión. Pero como acababa de dar a luz, hacer radio diaria era un imposible para mí, por más que intente cuadrar mi agenda. Entonces, necesitaba un canal que se adaptara a mí, a mi horario, al del bebé, al tiempo con mi familia”, recuerda.

En cuanto a la popularidad, Airam afirma que es cada vez más usado en el país. “Definitivamente el formato está ganando popularidad, no sólo aquí sino en el mundo. A pesar de que han existido por años, son una de las grandes tendencias de este 2019, tanto así que Spotify y Apple podcast no solo han mejorado o finalmente lanzado sus plataformas para podcast, sino que han contratado talentos en exclusiva. Y es que los podcast tienen la magia, además de que te permiten hacer todo a tu tiempo, que los episodios tengan la longitud que desees: cinco minutos o varias horas. Puedes escuchar los episodios como si se tratara de una serie de Netflix, es decir, de una. Así que no solo el creador del podcast maneja su tiempo, sino también el usuario. Hago mucho hincapié en esto pues para mí el tiempo es una de las posesiones más valiosas del ser humano”.

Belleza, salud, cultura callejera, amor y psicología son algunos de los tópicos más populares. Sin embargo, unos irreverentes son los uno de los más escuchados. El podcast Lenguas Calvas, de los actores Christian Álvarez y Andrés Castillo, utiliza la comedia para tratar temas del diario vivir con una visión fuera de lo convencional. Ya cuenta con más de 50 capítulos, y fue la libertad de expresión una de las cosas que lo motivó. “Al no estar atados a un canal de televisión o estación de radio, podemos hablar de lo que queramos sin miedo a que se vaya a crear un conflicto de interés o que nos vayan a poner una multa por el lenguaje. Este es un espacio donde podemos hablar sin pelos en la lengua”.