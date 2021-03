$!El poder poético de la lluvia

¿Se ha parado usted alguna vez, amigo lector, a observar el veloz movimiento o a escuchar el agradable susurro de las aguas que circulan por los cauces de nuestros ríos tropicales? ¿Se ha detenido usted a observar o escuchar la marcha ondulante y el murmullo eterno de las olas en su loca desesperación por estrellarse contra las rocas? ¿Se ha parado usted alguna vez frente a la puerta o ventana de su casa a oír o ver la lluvia caer? En fin, ¿se ha dormido usted, arrullado por el canto armónico de la lluvia?

La lluvia es tal vez una de las más geniales obras de arte que nos ha brindado la naturaleza y quizás el más romántico de los elementos o seres que forman parte del mundo natural. En su vertical descenso hacia la tierra, la lluvia entona la más tierna de las serenatas y el más armónico de los conciertos.

La lluvia embriaga el espíritu, excita la inspiración de los poetas y provoca en las almas dotadas de cierto grado de sensibilidad artística toda una gama de dulces sensaciones y sentimientos. Hasta los niños y animales ceden vencidos o atrapados en las redes embrujantes de la lluvia.

De la época de mi niñez, jamás he podido olvidar el comportamiento asumido por una traviesa y parlanchina cotorrita (la cuca) que había en mi casa. Desde que una embarazada nubecilla daba a luz su acuática criatura, una alegría sin igual invadía el ánimo de la vagabunda cotica y ningún tímpano podía soportar por mucho tiempo el eco casi interminable de su ininteligible monólogo.

Del gran poeta Pablo Neruda (1904 – 1973 ) se cuenta que al pasar a vivir a la aldea de Isla Negra (Chile) instaló su casa en un acantilado frente a una playa de grandes rocas y en cuyo interior ordenó construir un estudio dedicado a recordar al lluvioso sur chileno que lo vio nacer.

«Neruda - reseña Enrique Gutiérrez Aicardi - decidió que la pieza debía tener un techo de zinc para sentir la lluvia con toda la fuerza con que los aguaceros barren la tierra en el sur de Chile».

«El estudio - continúa diciendo Gutiérrez Aicardi -tuvo su techo de zinc y allí Neruda se dejó arrullar por el murmullo de las olas y el tamborileo de la lluvia que le hacía regresar a sus años de infancia...»

El propio bardo chileno inicia su libro autobiográfico, “Confieso que he vivido”, diciendo lo siguiente:

«Comenzaré por decir, sobre los días y años de mi infancia, que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La lluvia austral que cae como una catarata del Polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esta frontera, o Far West de mi patria, nací a la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. La lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos o llegaban en olas transparentes contra las ventanas».

En uno de sus poemas, «El padre», el autor de “Residencia en la tierra”, inserta los versos que siguen:

«... la lluvia como catarata

despeñada en los techos

ahogaba poco a poco el mundo

y no se oía nada más que el viento peleando con la lluvia...»

No sólo Pablo Neruda. Otros poetas de igual valía también le han cantado a la lluvia. Como el gran vate español Antonio Machado cuya voz nos parece escuchar allá, en su natal Sevilla, diciéndonos en una de sus poéticas Galerías:

«Las nubes iban pasando

sobre el campo juvenil

yo vi en las hojas temblando

las frescas lluvias de abril...»

Pero nadie como Juana de Ibarborou (1892 – 1979), o Juana de América, supo plasmar en líricos versos el impacto sentimental que produce en las almas enamoradas ver la lluvia caer “en hilos como largas agujas de vidrio...”, o cuando esta entona su sinfónico concierto al romper en los techos o contra las ventanas. ¿Qué romántico mortal no habrá ordenado alguna vez, como la amada aludida por la insigne poetisa uruguaya: “Llueve... Espera, no te duermas...”?

Noche de lluvia

«Llueve... Espera, no duermas,

estate atento a lo que dice el viento

y a lo que dice el agua que golpea

con sus dedos menudos en los vidrios.



¡Cómo estará de alegre el trigo ondeante!

¡Con qué avidez se esponjará la hierba!

¡Cuántos diamantes colgarán ahora

del ramaje profundo de los pinos!



Espera, no te duermas. Escuchemos

el ritmo de la lluvia.

Apoya entre mis senos

tu frente taciturna.

Yo sentiré el latir de tus dos sienes

palpitantes y tibias,

como si fueran dos martillos vivos

que golpearan mi carne.



Espera, no te duermas. Esta noche

somos los dos un mundo,

aislado por el viento y por la lluvia

entre la cuenca tibia de una alcoba.



Espera, no te duermas. Esta noche

somos acaso la raíz suprema

de donde debe germinar mañana

el tronco bello de una raza nueva».

El autor es profesor universitario de Lengua y Literatura

