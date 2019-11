$!El poeta Alexis Gómez Rosa sufre derrame cerebral

En estado grave se encuentra el poeta Alexis Gómez Rosa tras sufrir un derrame cerebral.

De acuerdo a una nota del medio digital, “diariogente.com”, los médicos que le atienden en el Centro Médico de Otorrino-laringología informaron que el poeta sufrió una hemorragia intraventricular (IVH), por lo que descartaron una operación debido a que los daños son irreversibles y están extendidos en gran parte del celebro.

Indicaron que harán una tercera revisión, dado el crítico estado de salud del paciente.

El medio reseña que actualmente, el poeta Gómez Rosa se encuentra entubado y conectado a un ventilador artificial.

Alexis Gómez Rosa es un poeta, escritor y educador dominicano. Es licenciado en Letras por la State University of Nueva York (Saratoga Spring, 1989). Tiene una maestría en Literatura Hispanoamericana de New York University. Trabajó como profesor de lengua española en el sistema de educación pública de New York, y de cultura dominicana en The City University of New York (Hunter College.