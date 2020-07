$!‘El Profesor’ regresa al rodaje de la quinta temporada de “La casa de papel”

‘El Profesor’ vuelve a sus andadas en el rodaje de la temporada 5 de la popular serie “La casa de papel”.

El actor Álvaro Morte, con una imagen colgada en su Instagram de una escena donde se ve con mascarilla, anunció el regreso al set.

De esta manera Netflix ha comenzado el rodaje de la quinta temporada de ‘La casa de papel’, que se ha visto retrasada por la pandemia del coronavirus ante un éxito arrollador y que culminó dándole muerte a uno de sus personajes preferidos, Nairobi (Alba Flores).

“I’m back. The Professor is back (He vuelto. El Profesor ha vuelto) @netflixes @netflix @vancouvermedia_” , escribió Morte en su cuenta de Instagram.

La aplaudida serie creada por Álex Pina, en su quinta parte, en teoría, deberá cerrar la trama relacionada con el atraco al Banco de España, que ya ha abarcado las dos anteriores temporadas.

La cuarta entrega finalizó con Lisboa entrando dentro del recinto; con un nuevo miembro revelado, Manila; con todos los supervivientes recordando a Nairobi, asesinada vilmente por Gandía, y con la incógnita de si la inspectora Sierra ha matado al Profesor, tras haberlo acorralado en su guarida, detalla el medio Europa Press.

Recientemente Alba Flores obtuvo el galardón como Mejor actriz femenina de reparto en miniserie o teleserie otorgado por Premios Platino. En tanto que Álvaro Morte, “El Profesor” logró ganar en la mejor interpretación masculina en serie.

Por su parte, la serie española ‘La casa de papel’ producida por Atresmedia y catapultada a la fama por Netflix consiguió el galardón a mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana.