$!El programa Masterchef RD le cambió los planes a Nikol Morillo

Criada en Italia

“Nunca había viajado con un pasaje de ida”, recuerda al señalar que llegó a RD de vacaciones hace un año. “Todo pasa por una razón, pretendía durar dos meses. Estaba en casa de mis abuelos y decidí quedarme por dos meses más, luego me entero por Instagram del reality Masterchef. Yo tenía miedo de participar, pero mis amigos me insistieron”, cuenta.

El sabor criollo

Morillo refiere que su consigna al participar en Masterchef RD fue enfocarse. “Mi lema al participar era: Yo amo cocinar”.

Los usuarios de las redes sociales han sido implacables durante el transcurso del reality. Sobre las críticas que afirmaban que ella no era dominicana por no saber cocinar platos típicos, ella responde: “Cuando llegué a RD trabajé mucho con el idioma para que nadie me señale como ‘la italianita’. Yo soy dominicana. Me críe viniendo a mi país constantemente. Duraba más de dos meses en mis vacaciones escolares. Nunca presumí por vivir en Italia”, expresó Morillo.

Su amor por el arte culinario no lo aprendió precisamente de su madre, más bien de una vecina. “No tengo vergüenza de decir que aprendí a cocinar comida dominicana en Google. Sin embargo, yo mantenía mis recuerdos, los olores y sabores de nuestra gastronomía, pero cuando estaba en RD me la pasaba ayudando a cocinar a mi abuela. Le decía: Abuela, yo le sazono la carne”, manifiesta.

Nikol conserva bellos recuerdos sobre la influencia de su abuela en su amor por la cocina: “Mi abuelita nos preparaba un sazón que mandaba a Italia en un frasco de aceitunas. Consistía en orégano, ajo y naranja agria, y otros ingredientes, para no dar todos los trucos. Ese sazón duraba un año, consumiéndolo de a poquito, porque no queríamos que se nos acabara. Cuando hacía habichuelas, carnes, lo que sea, le echaba el sazón de mamá”, recordó.