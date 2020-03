El sabor dominicano triunfa por el mundo

Kelly recibió la invitación del chef español con Estrella Michelin, Javier Castillo quien la invitó a colaborar con una receta.

“Me invitó y me dijeron que el renglón que me tocaba era de vegetales. Me decidí por una crema de coliflor con sabor a cúrcuma. Me fui por la col morada por todas su propiedades contra el cáncer”, nos confesó la chef Kelly.

Para ella el país está en el proceso de crear una nueva gastronomía dominicana, en la que se le está dando valor especial a los productos autóctonos.