El son como elemento de reflexión

santo domingo. Una obra de teatro nos invita a reflexionar sobre varios temas de la sociedad actual. ¿Pero, a ritmo de son? Técnicamente sí. La nueva apuesta de la compañía teatral TeatroDeCalle “Este son no me suena” se presenta hasta el 19 de mayo en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La pieza, escrita por el artista de la escena Osvaldo Añez y dirigida por la teatrista Felicia Guzmán, es un monólogo interpretado por el actor Gilberto Hernández, nominado a “Mejor actor del año” en Premios Soberano 2016.

Gilberto Hernández encarna a “Juan” en la tragicomedia “Este son no me suena”, quien llega al bar para impartir una charla que le ordena su mujer y en el transcurso se desvía del tema y denuncia los atropellos y abusos que recibe de su ‘queridísima’ esposa.

La teatrista Felicia Guzmán, directora de la obra, ofreció mayores detalles a Tiempo Libre, explicando que Juan Pérez, en la piel de Gilberto Hernández, llega al bar y le dice a la gente que su esposa lo maltrata, pero en el camino el público saca conclusiones de quién es verdaderamente su mujer. “El montaje presenta varias situaciones de la sociedad actual. Alude a los antivalores como la envidia, que corrompe al ser humano y lo lleva a hacer cosas. El personaje se refugia en la bebida para poder liberarse de todos los yugos sociales y desahogarse de las cosas que le suceden en la vida”, cuenta Guzmán.

En el imaginario popular el significado de la frase ‘este son no me suena’ evoca una cuestión de algo que no nos cuadra y que nos pone a dudar. Pero, verdaderamente, hay son en la obra. La directora refiere que hacen una alegoría al género del son, pues Juan es un hombre al que le encanta bailar esa música: “es su baile favorito y va por la vida recitando su canción preferida, El hombre misterioso. Él canta y baila son durante la trama”, afirma.

El personaje es muy bailarín y musical, tal y como es representado el común dominicano y se refleja en parte de la idiosincrasia criolla que todo lo acompaña con la bebida y la música. “La pieza teatral analiza la sonrisa del dominicano para salir de todos los problemas”, indica.

Sobre esto, Guzmán comenta que el espectador podrá reflexionar a través de las preguntas que Juan le hace. “Es importante resaltar que él imparte una charla dentro de la trama donde el público participa”, concluye.

Una charla con un hombre que ama el son dentro de un bar es otra opción teatral para el finde. dp