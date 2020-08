$!El Teatro Nacional llega a sus 47 años con el telón abajo

El próximo domingo, el Teatro Nacional se cumplen 47 años de su inauguración. Esta vez no habrá celebración porque la pandemia del COVID-19 provocó que bajara el telón en esa y todas las salas de espectáculos del país.

Su director, el artista Niní Cáffaro, quien lleva 10 años al frente de la dirección artística del centro cultural se lamentó que por el coronavirus no se pueda festejar. “No se puede hacer nada por la pandemia, pero si quiero darle las gracias a todo el personal que ha estado con nosotros en el Teatro Nacional, así como a los directivos de la Fundación Amigos del Teatro Nacional que siempre nos ha respaldado, así como al Ministerio de Cultura”, comentó Cáffaro.

Manifestó que desde que el Teatro Nacional abrió ha contribuido al desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones. Sus salas han acogido a los artistas nacionales e internacionales y el público ha tenido la oportunidad de disfrutar de excelentes propuestas.

“El Teatro Nacional es el escenario por excelencia del país. Ha llenado su cometido desde que fue inaugurado. Todos los años celebramos, pero te reitero que esta vez no se podrá por la pandemia. El telón se mantiene abajo porque en este momento no existen las condiciones para que se puedan presentar espectáculos”, comentó el intérprete de “Por amor”.

El artista recordó que en su permanencia en el Teatro Nacional desarrolló una excelente relación con todos los empleados, así como los empresarios, artistas y la prensa.

“Gracias a todos los que me han acompañado a dirigir el teatro. Para mí ha sido una satisfacción enorme. Cuando llegué no entendía, pero mi formación gerencial fue vital. Creo que hemos hecho una labor positiva y hoy contamos con un Teatro Nacional con una excelente infraestructura técnica y en el plano administrativo no tenemos deudas”, dijo Niní Cáffaro.

El Teatro Nacional Eduardo Brito, fue construido por el gran arquitecto Teófilo Carbonell, en el año 1973 por instrucciones del entonces presidente de la República Joaquín Balaguer.