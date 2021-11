$!Eligen Ganadoras del certamen Miss Dominican Models 2021

La Escuela y Manager de Modelos (E&M Models) coronó a Merly Segura como la nueva reina de su certamen de belleza Miss Dominican Models 2021, en el que también fue seleccionada la joven Chamel Sánchez como la nueva Miss Teenager Dominican Models.

El evento, celebrado en las instalaciones de RIU Hotel & Resort Punta Cana, escogió también como finalistas de la categoría Teenager a Oscaira Tapia (4to. lugar), Jenifer Frías (3era.. lugar) y Marioly Salvador (virreina); y en la categoría Miss a Saory Herrera (4to. lugar), Yanery Mota (3er. lugar) y Susana Rosario (virreina).

Refiere una nota de prensa que el jurado que evaluó a las 15 participantes estuvo integrado por Joel Frías, diseñador de Joyas y director del concurso Belleza Marina; Zuny Gálvez, Miss Dominican Models 2020.

Además del diseñador internacional Eddy Rambaldy, la modelo Michel Hernández, y Miguel Pérez, director ejecutivo de Focus Your Mind.

La conducción del evento estuvo a cargo de los presentadores de televisión Jessica Campos y César Grand.

Refiere una nota de prensa que Elvireliza Alonzo, productora general del evento y directora de E&M Models, indicó que tanto las ganadoras como finalistas estarán representando a República Dominicana en diversos concursos internacionales, como parte de los premios que incluye su participación en Miss Dominican Models.

También fueron entregados reconocimientos especiales para las candidatas: Susana Rosario: Mejor Cuerpo, Miss Amistad, Miss Talento Canto; Yanery Mota: Miss Fotogénica, Miss Talento Actuación; Nicol Contreras: Miss Redes Sociales, Miss Generosity; Marioly Salvador: Miss Popularidad, Miss Actitud, Miss Talento Baile; Leo Suero.

Miss Sport; Chamel Sánchez: Miss Comunicación, Miss Cultura, Sport Beauty; Mariana Michelena: Mejor Rostro; Merly Segura: Miss Inteletual, Miss Elegancia; Roelenny Ureña: Beauty Look; Jenifer Frías: Evolution Runway; Oscaira Tapia: Miss Pasarela; Francheska Montes de Oca: Look Fashion; Angélica Suarez: Miss Sonrisa; Leyenny Cosme: Miss Personalidad; Saory Herrera: Premio Destacado Imagen Top

Este concurso contó con el apoyo de los patrocinadores E&M Models, Focus Your Mind, Diseñador Eddy Rambaldy, Transporte T.T. Elvin, DNI escuela de baile, Joel Frías Handmade Accesories, Mar Braids, Escuela de música Triada, Demac, Lilas RD, Marti Derm, Painted by Rafa, Freddy Cruz Photo Film, Diseñadora Melkis Díaz, DP Card, Haylie Accesories by Luisa Nova, Productos Capilares Kuz di Primavera, Falu Store, Menta y Canela Cuidado Estético, Ilustrador 0307, Sweet Details, Beauty Touch, AR, Perfect Skin, diseñador Edgar Reyes, Tienda Sandra, Vallejo Beauty Stetic, Tienda Desnudo, Restaurante Tizón, Grupo Acosta Alonzo, Scarlet Wear, Vitofit, Acu Fotografía, Centro Profesional Odontológico.