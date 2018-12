$!Elizabeth Lenhart: “No podemos crear artistas que aprendan en una producción”

En el extranjero

El centro de enseñanza ha arrojado excelentes resultados para un grupo de estudiantes, los cuales han sido aceptados en centros de entidades educativas en Estados Unidos. “Hay un grupo de mis graduadas que este año harán trabajos independientes. Me siento orgullosa de ellas porque esa es la razón de la existencia de la academia. Estoy seguro de que no va a cometer los errores de otros porque se han capacitado para esos fines en Nueva York, Georgia Boston y Michigan”, aseguró la educadora.

Entrenamiento

En el país existe mucho talento, pero Elizabeth consideró que lo que falta es entrenamiento. “Me gustaría que los jóvenes se entrenen para encarar cualquier producción, no por un trabajo específico. No podemos crear artistas que están aprendiendo con el esquema de una sola producción. Cuando eso pasa, no pueden desarrollar sus personajes y cuando les tocan otros roles, se repiten. Para conocer sus destrezas es necesario entrenamiento constante. La fama no existe sin el trabajo constante”.