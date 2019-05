$!Ellas no están en la televisión dominicana

Las veteranas comunicadoras que se encuentran en la pantalla chica lo han reiterado: sigue saliendo el talento local de la televisión. En cambio, llegan los enlatados que ocupan los principales horarios. La partida publicitaria ya no es la misma. Ahora el pastel debe compartirse entre las redes sociales y los medios tradicionales. Ya sea un proyecto diario, semanal o de temporada, requiere una logística importante, pero también el público televidente ha ido buscando otros medios de entretenimiento alternativos. Entre proyectos personales que desean emprender y las dificultades que presenta la televisión en estos momentos, afirmación manifestada por presentadores y productores, estas comunicadoras han encontrado otras formas de mantenerse vigentes en los medios de comunicación. Actualmente han migrado hacia la radio, el cine, el teatro y han visto en Instagram y Youtube nuevos modelos de negocios. No descartan la posibilidad de regresar. Pero, ¿lo harán?

Magnolia Kasse

La más reciente en salir del aire fue la periodista Magnolia Kasse. En febrero del 2019 su programa “Tras el escenario” se dejó de emitir por Color Visión de 5:00 a 6:00 de la tarde luego de dos años. Magnolia atribuyó su salida a “la falta de soporte publicitario a la producción de televisión”. “Progresivamente están acabando con los productores y los talentos nacionales, forzando a los canales de televisión a recurrir a los enlatados y apostar menos al producto local para abaratar costos. Ojalá y que nuestra salida de la televisión se convierta en una nueva voz de alerta, un llamado a ser más firmes y unidos como productores para lograr hacer realidad una ley de televisión justa para todos”, dijo la periodista en ese momento. En la actualidad promueve distintas marcas en las redes sociales.

Hony Estrella

La comunicadora y actriz Hony Estrella salió del programa Sábado Extraordinario entre lágrimas en julio del 2018, porque según sus palabras se había acostumbrado al contacto con el público en vivo y a la televisión popular. Aunque estará de jurado en el reality que busca nuevos talentos para el programa Divertido con Jochy denominado “Es tu hora”, la comunicadora admitió que desea seguir su verdadera pasión: el cine y el teatro. La película Rubirosa, donde actúa Hony, se verá en Fox Movies. Estrella a también es productora ejecutiva y parte del elenco de la película “Rafaela”, bajo la dirección de Tito Rodríguez, con Danilo Reynoso, como productor de linea y protagonizada por Judith Rodríguez. La cinta criolla se encuentra en el Marche Du Filme del Festival de Cannes. “Es un momento decisivo en mi carrera. Pues he decidido hacer sólo lo que me apasiona, lo que me hace crecer, aunque cueste un poco más, sé que es una libertad como artista que ya me debía”, dijo Hony Estrella.

Nashla Bogaert

El último espacio donde se pudo ver a Nashla Bogaert fue en “Ahora es” en el año 2014 junto a Bolívar Valera (El Boli), Hony Estrella, Lumy Lizardo y Luis Manuel Aguiló por Antena 7. En ese momento dijo que lamentaba como la televisión criolla había tomado otro rumbo. Ahora está dedicada por entero al cine como actriz y productora. En los Premios Soberano 2018 condujo la máxima premiación junto a Roberto Ángel Salcedo.

Karina Larrauri

Karina Larrauri fue otra víctima de los cambios en la pantalla chica. En su último proyecto teatral “El Test” en julio pasado, Karina Larrauri visitó Diario Libre y fue abordada sobre el particular. Fue productora y conductora de “Lunatik” (2015), el cual duró dos años, antes realizó “Grandiosas”, y de ahí ha pasado a la producción de teatro, la actuación y continúa con el espacio “12 y 2” en la 91.3 FM junto a Sergio Carlo, con 10 años en el aire. Sobre su camino por la TV solo atina a decir: “No es fácil. Para hacer un producto de calidad tienes que ser muy creativo, además de que la publicidad está muy disgregada con tantos medios de comunicación”, nos confiesa. Larrauri sostiene que el mercado del entretenimiento local es muy pequeño y hay que evitar el desgaste en los programas de TV, que, a diferencia de la radio, cree es mucho más inmediata e informativa, la cual es muy del día a día y más fácil de producir. Sin embargo, Karina Larrauri lamenta que el mayor hueco que deja en la pantalla chica es el de la permanencia. Pero se sumergió en el teatro, su pasión de toda la vida.

Iamdra Fermin

Iamdra creció en la televisión. Por años mantuvo el programa “Iamdra Full” y luego “Con Iamdra”, pero decidió hacer una pausa para tener a su familia, y es madre de dos pequeños, Rodrigo y Andrea. También tiene un canal de YouTube donde conversa sobre su vida de madre y se mantiene activa en las redes sociales con mucha publicidad de importantes marcas. Sobre su salida de la TV, dijo en el programa Mujeres al Borde de la comunicadora Ingrid Gómez en agosto del 2018, que decidió abandonar la televisión al momento de casarse. También señaló: “Ya no lo estaba disfrutando. La rentabilidad económica no era la misma. Tenía demasiado tiempo haciendo lo mismo. Me sentía estancada en mi espacio creativo y el negocio de la televisión cambió radicalmente”, afirmó.

Georgina Duluc

Georgina Duluc se mantiene trabajando entre República Dominicana y Puerto Rico, principalmente en el teatro. La actriz subirá a las tablas con “El ingrediente secreto” junto a Judith Rodríguez, Orestes Amador y Josué Guerrero. “Acceso Total” fue su programa de entrevistas que ganó buena acogida entre la audiencia. El programa de temporada alcanzó tres entregas y mereció un Soberano por esa producción. Pero lo costoso que resultó realizarlo la hizo reconsiderar: “Invertí de mi dinero 17 millones de pesos para producir Acceso Total. Son cosas que ya no hago, durante esos tres años invertí todo ese dinero”, declaró al programa El Mañanero. Recientemente le dijo a Jochy Santos en su programa Divertido con Jochy que “No quisiera estar en un programa diario de televisión. Quizás en un programa de temporada”.

Miralba Ruiz

La comunicadora Miralba Ruiz está en la radio con Roberto Cavada. Hace apariciones paulatinas en la pantalla chica como jurado o presentadora del Carnaval Vegano. Además de ser una figura de comerciales. Pero su estilo es la televisión de temporada y no lo está haciendo. En enero de este año la comunicadora le contó a la periodista Zoila de León de Luminarias TV que “Las redes sociales son más rentables para mí”. En ese sentido, refirió que el mercado de las redes sociales ocupa la mayor parte de su tiempo, pero que no descarta realizar un espacio de temporada a sabiendas de cómo se encuentra el mercado local.

Tania Báez

En el 2013, la destacada comunicadora Tania Báez dejó de transmitir su espacio “Hola Gente” (Antena Latina), para dedicarse por entero al coaching, las conferencias y los libros. Tania promueve un mensaje de empoderamiento. Han sido la razones de su salida de la TV. No obstante, su revista semanal “Hola Gente” dejó un hueco entre las propuestas creativas del momento. La televisión no está dentro de sus planes, pero tampoco rechaza la idea. Así declaró a Diario Libre: “No es algo que está dentro de mis objetivos. Pero he aprendido a fluir porque sé que no controlo lo que acontecerá mañana en mi vida. Si aparece un proyecto que sea afín a mi propósito, que sea de temporada y donde la negociacion sea favorable, podría evaluar su factibilidad. De lo contrario, me siento muy a gusto en mi negocio actual”.

Zoila Luna