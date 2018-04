Elsa Núñez pide protección de murales

“Aquí hay una Ley de arte público que prohibe que se borren los murales. De hecho, recientemente Ada Balcácer denunció que le habían borrado un mural de un hotel de la capital, pero también han desaparecidos murales de Silvano Lora, de Teté Marela, de Soucy de Pellerano. Se han borrado varios murales y todo se ha quedado igual. No ha habido protestas de los artistas, ni de sus familiares, pero mucho menos del Colegio Dominicano de Artistas Visuales que debería tener una participación activa, ni de los que tienen a su cargo hacer cumplir la Ley de Arte público”, indicó la artista}.

Un acuerdo

Las autoridades de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), recinto Santo Domingo, se comprometieron a recrear nuevamente el mural. “El rector de Utesa, don Príamos Rodríguez me recibió y se comprometió a hacer el mural en una nueva edificación que levantan en la calle José Contreras. Ellos me dijeron que estaban en la mejor disposición para hacerlo, que ubicara a las personas que lo harán bajo mi supervisión. Estoy satisfecha con esta decisión porque he sentido que tienen muy buenas intenciones”, dijo.

Con una trayectoria de más de cinco décadas en el arte, Elsa Núñez manifestó que aunque la situación la afectó emocionalmente, entiende que la promesa que le hicieron rescatará la obra de Haché que fue formó parte de una serie de trabajos de artistas en la década de los 90.