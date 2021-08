$!Embajada de Alemania en RD inaugura exposición “Die Mauer” en el Centro Domínico-Alemán

“El tema del muro es muy complejo, porque el muro es una historia de Alemania, pero puede ser un futuro para cualquier otro país. También hay otros muros: Muros en la cabeza que pueden ser muy difíciles de superar “, dijo Yves Drube, uno de los artistas que se han reunidos para esa exposición colectiva. Fiorenzo de Lora, Kenya Rodríguez, Pedro Méndez y Yves Drube han creado una colección de obras de arte fascinante, expresando con diferentes formatos y técnicos las dimensiones de un muro -, algunos físicos, otros mentales.

La colección excepcional se puede visitar en el Centro Domínico-Alemán hasta el 17 de septiembre 2021. El centro cultural abre sus puertas al público los martes, jueves y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. , así como los viernes de 9:00 a.m. a 2.00 p.m. y 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Además, se ofrece la posibilidad de conocer a los artistas el sábado, 4 de septiembre 2021. Presentaran sus obras y hablaran de su motivación en tres diferentes horarios (a las 10:00 a.m., 11.30 a.m. y a la 1:00 p.m.). Para registrarse antes se puede contactar a la Embajada de Alemania: ksa2@santo.diplo.de