$!En la serie Toy Boy “las escenas sexuales hablan de los personajes”

Nuevas incorporaciones

“Siento que entro en un proyecto que ya tiene su público, y eso es un regalo. Solo tengo un reproche, pensaba que iba a bailar y he bailado, pero detrás de las cámaras”, señaló entre risas el actor, que en esta segunda temporada interpreta al Turco, dueño del One Per Cent, el nuevo club de striptease.

Una labor que comparte junto a Rania, encarnada por Federica Sabatini. “Ha sido una experiencia preciosa. No esperaba un elenco tan acogedor. Ha sido un regalo muy grande”, ha dicho la actriz italiana sobre su experiencia en la serie, la primera para ella fuera de su país natal: “Me han dado mucha libertad, pero no ha sido fácil rodar en otro idioma. He tenido una coach que me ha ayudado mucho”, dijo la italiana.