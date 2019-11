$!Enriquecen bibliografía cuatro obras de la Colección del Banco Central

Los ensayos de Ossers

Manuel A. Ossers, autor de “Escritoras hispanoamericanas: ensayos críticos”, se refiere en su escritos a 16 autoras, de nueve países, entre las que sobresalen varias reconocidas por el canon de la literatura hispanoamericana como son Salomé Ureña de Henríquez, Alfonsina Storni, Lydia Cabrera, Julia de Burgos, Eunice Odio, Claribel Alegría, Rima de Vallbona y Gloria Stolk.

En la introducción, el autor expresa que también componen la pléyade otras autoras no tan conocidas, pero que “están en camino a la canonicidad: Cristina Pizarro, Josefina Leyva, Estrella Betances de Pujadas, Etnairis Rivera, Sor María de los Ángeles, Carmen Pérez Valerio, Nayla Chehade y Pilar Melero”.

En el prólogo, Cristina Pizarro expresa que Manuel Ossers “ha sabido penetrar en el pensamiento literario, en la identidad del ser y también en los rasgos típicos de cada cultura o nación mediante el análisis exhaustivo del corpus de obras seleccionado, ofreciendo una colección de ensayos críticos para las futuras generaciones que quieran indagar en la temática de las escritoras hispanoamericanas del siglo XX”.

El dominicano Manuel Ossers tiene una licenciatura en francés de la Salem State University, Massachusetts, una maestría y un Ph.D en Literatura Hispanoamericana en The University at Albany, New York. Es profesor emeritus de Lengua Española y Literatura y Cultura hispanoamericana en la University of Wisconsin-Whitewater y ha publicado numerosos artículos en libros y revistas de crítica literaria, dictado conferencias en América y Europa y obtenido diversos galardones que acreditan su exitosa carrera académica e intelectual.