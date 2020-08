$!Entidades de gestión colectiva defienden rol de Pochy Familia

Pochy Familia, cantante de merengue y experto en legislación de derecho de autor, negó que tenga pretensiones de apoderarse de “todo el sistema de gestión de derecho de autor”, como denunció la Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales, Sociedad de Gestión (ADDA SG) que preside el actor Mario Lebrón.

Así lo expresó en un encuentro virtual con Diario Libre, ocasión en la que contó con el apoyo de representantes de varias entidades de gestión colectiva, entre las que se citan a la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música Dominicanos, así como Sociedad Dominicana de Intérpretes Audiovisuales, Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), Sodogdc, entre otras.

Al defenderse de lo dicho por ADDA-SG, Pochy Familia, quien habló en representación de Sodaie, recordó que la Ley 65-00 tiene dos décadas de promulgada.

“Por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) han pasado varios directores. De esos veinte años quiero que sepas que cualquiera pudo haber hecho gestiones colectivas de la que no existían y ese fue el caso de nosotros que creamos a Sodaie, la cual Marino Félix (exdirector de ONDA) ayudó a formar, pero también surgió EGEDA que el también ayudó a formar. Pero cualquier otro sector creativo en 20 años pudo haber hecho la gestión. ¿Y por qué no lo hicieron?”, se preguntó Familia.

Manifestó que crear una organización de gestión colectiva tiene un gran costo por todo lo que conlleva desde el punto de vista organizativo. Rememoró que en los inicios de la creación de Sodaie asumió los costos, los cuales fueron saldados posteriormente.

“Conociendo que la situación de la ratificación del tratado de Beijing (sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, que fue adoptado el 24 de junio de 2012, se ocupa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales), le comenté a Rafael Taveras que ya entraría en vigencia y que era tiempo de convocar a los actores para que se organizaran. A partir de ahí se iniciaron los contactos con actores como Johnnie Mercedes, Aquiles Correa... un grupo como de siete se reunieron en las oficinas y a partir de ahí comenzamos a apoyarlos para que hicieran su gestión colectiva. Recibiendo el apoyo legal sin pagar un centavo”, dijo.

Pochy Familia retó a quienes lo acusan de demostrarle que ha violentado legislación alguna al contribuir a la formación de esos gremios de manera desinteresada. “Nosotros apoyamos el sistema de gestión. Este apoyo que le ha dado el gobierno a un grupo de entidades no se habría logrado sino estuviéramos organizados. Hay actores, músicos, cantantes, técnicos beneficiándose de los programas sociales. Tú crees que el proyecto de copia privada que tiene tres años y medio, tiempo al que hemos dedicado recursos para sostener reuniones aquí y en el extranjero para favorecer a todas la entidades sin que medie un peso. Yo he trabajado mucho tiempo en eso. Eso es una inversión en toda la gestión, algo que está estatutariamente en nuestro gremio”, comentó.

Familia, quien es directivo de la Sociedad Dominicana de Intérpretes y Ejecutantes, ha facilitado cursos a cada una de los gremios para que se fortalezcan.

Diferencias

Los conflictos surgidos entre la Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales, Sociedad de Gestión (ADDA-SG), la Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) Sodinavi llegaron hasta la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

“El doctor Trajano Santana, director de la ONDA ha hecho un trabajo extraordinario. Johnnié Mercedes logró reunir a un grupo de actores y se creó Sodinavi, luego, seis meses después ellos crearon la suya. Depositaron su reconocimiento, para que fueran reconocido en la ONDA. Sin embargo, se produjo una situación porque la ley establece que solo debe existir una por sector”, comentó.

Familia indicó que desde ese momento ha habido un conflicto por el reconocimiento de una de ellas. Sin embargo, entienden que Sodinavi fue la primera en crearse. Contó con el gremio que ha apoyado se reunió con representantes de Latin Artis en España. Sin embargo, ellos no solo rechazaron cualquier acuerdo de representación en el país, sino que habrían ofendido a Johnnie Mercedes como titular de la misma.

“Sodaie coopera con Sgacedom, con Egeda, con todos... hemos hecho talleres, capacitación porque somos una sociedad que piensa en el sistema. Nosotros hemos apoyando a EGEDA y lo estamos haciendo no para apoderarnos de un gremio de actores. Eso es imposible. Cada gremio tiene sus directivas”.

Apoyo a la gestión

Valerio de León, en representación de la Sgacedom, tomó un torno en representación de Yordano Morel, presidente del gramio quien no estuvo en el encuentro.

En calidad de secretario de acciones sociales y culturales, manifestó que tienen constancia de que la labor de Pochy Familia es positiva.

“Nosotros lo que queremos es que el sistema de gestión funcione como en otros países en donde se hace de manera conjunta. Ahora que logramos ayudas del gobierno es gracias a una gestión que se hizo entre todos. Pochy ha sido un mentor que nos ha ayudado y debemos agradecerle porque ha sido visionario. Hay gente mediocre y siente celos, pero nosotros lo que queremos es que esto funcione”, dijo Valerio de León.

El actor Johnnie Mercedes, presidente de Sodanavi se lamentó de lo que está aconteciendo entre los gremios.

“Nosotros lo que queremos es ayudar al gremio al que pertenezco. Es lo que estamos haciendo, pero al parecer mucha gente piensa que esto es un pastel que cada quien se lo quiere dividir como si fuéramos todos malhechores y eso es muy penoso... muy triste. Es algo tan simple como de que hay diferentes propuestas las cuales cada quien está en su derecho de defender. Estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, emita el decreto que favorezca a cada quien”, comentó el actor.

Reveló que ellos trabajaron con suficiente tiempo y lo depositaron seis meses antes de cualquier otra propuesta, lo que a su entender la da una ventaja dentro de la legalidad.

“Eso pone en jaque mate a cualquier otro proyecto y como no tienen argumento legal no les queda otra opción que recurrir a las mentiras para confundir en temas tan complicados como estos. Hay complicidad con manos blancas extranjeras e incluso a personalidades que han tenido la oportunidad de hacer y no lo han hecho”, comentó.

No comparte los planteamientos de que Familia quiera sacar provecho de las entidades de gestión de actores, así como de otros gremios.

“Involucrar es Pochy es para crear un ruido innecesario porque ellos serán descartados”, dijo.

Robert Cornelio, presidente la Sociedad Dominicana de Guionistas y Directores Cinematográfico, abordó el tema también. “Aun estoy procesando toda la información que han lanzado. Decir que Pochy Familia quiere apoderarse del sistema de gestión colectiva no es más que una falacia. Eso no es más que un ruido para profesional a Trajano Santana. Nosotros somos totalmente independientes y en nuestro gremio contamos con figuras destacadas, entre los que se citan a Víctor Reyes, Miguel Alcántara. Somos independientes y agradecemos todo el apoyo que hemos recibido de Sodaie”, puntualizó.

Cornelio dijo que el gremio que sea favorecido terminará agrupándolos a todos, lo que a su juicio no lo ha entendido la contraparte.

En el encuentro

Aquiles Correa, Augusto Bravo, Ramón Orlando, Chucky Acosta (presidente de Sodaie), Cristian Alvarado, Joselito Bautista, Elaine Acevedo, Miguel Alcántara, Constantino Matos también estuvieron en la actividad.

Aquiles Correa reseñó que no necesariamente tiene que ser un actor el que coopere para la creación de las asociaciones. “Cuando ingresé conocí una gran cantidad de compañeros y compañeras que estaban en Sodinavi y de inmediato me sentí representado. Quienes no quieren que seamos nosotros están equivocados porque somos un gremio representativo, integrado por profesionales. Yo quisiera que en el momento en que todo se resuelva, las cosas queden en manos de nosotros, los que conocemos como se trabaja en el cine dominicano y no de extranjeros”, comentó Aquiles Correa.

Miguel Alcántara expresó también su respaldo a la gestión de Pochy Familia en la formación de las entidades de gestionen del gremio.

Constantino Matos, en representación de la sociedad de artistas visuales comentó que están trabajando desde 2003, en una época en la que según sus palabras no contaron con el soporte de la ONDA para operarla. Aseguró que han encontrado en Sodaie un gran apoyo para trabajar a favor de sus miembros.

“Pochy Familia nos ha orientado y eso lo agradecemos porque es una persona que tiene buenas intenciones”, comentó Matos.

Cristian Alvarado es representante del gremio de fotógrafos y también se refirió al tema. “Esto es una falacia. Creo que es injusto atacar a Pochy Familia, quien desde Sodaie lo único que ha hecho es colaborar con la gestión colectiva”, indicó al recordar que desde que se acercó a ellos recibió una gran ayuda.

Sin objeción de la ley

Elaine Acevedo es abogada de Sodaie y ha prestado su colaboración en la conformación de las entidades. En la denuncia de ADDA-SG y de la Asociación Dominicana de la Propiedad Intelectual, que cuestionaron un mismo domicilio para cuatro entidades de gestión colectiva. Ella aseguró que no existe disposición alguna que lo prohíba.

“No hay ningún impedimento de ley que lo establezca, ni siquiera la ley de sociedades comerciales impide, pero tampoco que una persona labore para varias entidades. Pero ni nosotros ni el señor Joselito Bautista somos empleados de esas sociedades. Nosotros somos colaboradores porque no tenemos contratos ni escrito ni verbal”, puntualizó la abogada Elaine Acevedo, quien dijo que cada uno de ellos pueden suspender su asesoría honorífica.

Chucky Acosta, presidente de Sodaie, dijo que continuarán todas las entidades que se formen porque quieren trabajar como una sola familia.

Mientras que el abogado Joselito Bautista manifestó que la ley tiene 20 años abierta a todos.

“Nueve sociedades de gestión colectiva, cinco existentes y funcionando, cuatro en proceso de incorporación que son las que estamos asesorando. Debo decirte que es imposible que un secretario de una de ellas, en este caso Pochy, se quiera adueñar del sistema de gestión colectiva. Eso es una locura porque esas instituciones son técnicas y que necesitan asesoría nacional o extranjera, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos violando ley alguna y que alguien pruebe quién nos ha pagado a nosotros”, comentó Joselito Bautista, abogado experto en legislación de derecho de autor.