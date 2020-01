$!Entre anécdotas y poesías, rinden homenaje póstumo al poeta Alexis Gómez Rosa

La actividad fue organizada por la Alianza Cultural, a la que se unió el Ministerio de Cultura y que contó con la participación del ex ministro de Cultura y embajador de República Dominicana en Canadá, escritor Pedro Vergés; el viceministro de Cultura, poeta Cayo Claudio Espinal y el ex ministro de Cultura, escritor y poeta, Tony Raful, invitado en calidad de amigo de Gómez Rosa.

La vida y obra de Gómez Rosa

Alexis Gómez Rosa nació en Santo Domingo en 1950. Fue poeta, ensayista y narrador. Licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tenía Maestría en Literatura Hispanoamericana por New York University. Fue profesor de Lengua Española en la educación pública de New York y enseñó Cultura Dominicana en The City University of New York (Hunter College).

En 1981 fundó la colección de poesía Luna Cabeza Caliente. Ganó el concurso de Poesía de Casa de Teatro, en 1990 con “New York City en tránsito de pie quebrado”, y en 1996 con “Self Service Poems”.

Además, recibió dos Premios Nacionales de Poesía Salomé Ureña de Henríquez: en 1991 con “Si Dios quiere y otros versos por encargo”, y en el 2005 con “Ferrybout de una noche invertebrada”. Premio del Concurso de Cuento Funglode (2008) y primer premio del Concurso de Cuento sobre el béisbol en el mismo año. Entre sus obras también vale la pena destacar “Oficio de post-muerte”, “High Quality”, “Contra la pluma la espuma”, “Tiza y tinta”, “Adagio Cornuto, Lápida circa y otros epitafios de la torre abolida” y “La tregua de los mamíferos”.