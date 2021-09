Aisha Syed: “Es la primera vez que tenemos un violín de US$6 millones en RD”

Pocos artistas en todo el mundo han tenido la oportunidad de tener en sus manos violines Stradivarius, valorados en millones de dólares, pero una nuestra, Aisha Syed, lo ha hecho, y en varias ocasiones.

En esta oportunidad la artista tocará un instrumento valorado en 6 millones de dólares, y será la primera vez que los dominicanos podrán disfrutar de su sonido en suelo quisqueyano.

Y lo harán en el marco del tercer concierto de la Temporada Sinfónica 2021, organizado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, que se llevará a cabo la noche de este 15 de septiembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

De este acontecimiento, catalogado por los expertos como histórico, hablamos con Aisha, quien dio detalles de lo que el público amante de su música podrá disfrutar esta noche, en un recital que está “sold out”, algo que la tiene muy feliz y que demuestra que la música de calidad sigue tan latente como siempre a pesar de las tendencias.

—Un concierto “sold out” donde la gente disfrutará de un recital único, donde tocarás un violín de US$6MM, ¿cómo te sientes con este recital?

Para mí es un honor, estoy agradecida de nuestro señor Jesús por este “sold out” y poder interpretar este concierto en re mayor para violín y orquesta, de Johannes Brahms, con el director internacional invitado Jaime Morales, y obviamente con este instrumento que es invaluable, un Stradivarius que, si bien es cierto que llevo más de 10 años tocando estos instrumentos fuera del país, es la primera vez que tenemos este Stradivaruis acá y en manos dominicanas.

—¿Cómo se logró traer este instrumento a República Dominicana?

Contando con el apoyo de la casa de instrumentos Florian Leonhard, que tiene su base en Londres, Nueva York y San Francisco; desde que tengo 14 años conozco a su fundador, cuando estudiaba en Londres, y después de esto surgió un gran apoyo hacia mi persona. He podido tocar diversos Stradivarius en Europa y Estados Unidos, pero poder hacerlo en mi país me llena de mucha satisfacción.

—¿Suena distinto un violín de este valor?

Para mí sí, yo te puedo decir de una vez cuándo un músico está utilizando un violín de este tipo porque tiene cierto tipo de tono y de dulzura, pero el público en general dudo que lo note.

—Ser la figura central del tercer concierto de la Temporada Sinfónica 2021 es una oportunidad que no tienen todos los artistas, ¿cómo valoras esta distinción?

Realmente, mi otra temporada con la Orquesta Sinfónica Nacional per se fue a los 15 años, el último concierto dirigido por el maestro Carlos Piantini, después de ahí lo he vuelto a hacer pero en conciertos ya fuera de la temporada. Para mí es una gran alegría regresar y hacerlo con este concierto de Johannes Brahms, que es la parte que voy a estar interpretando y he tocado en numerosos países.

—¿Qué tan especial será para ti este concierto?

Muy especial, por varias razones; primero, cumplo años este 15 de septiembre, y segundo, que esté sold out (vendido completamente) lo hace aun más especial.

— Tuviste la dicha de ser la artista con la que se retomaron los conciertos en el Teatro Nacional, ¿cómo te sientes al respecto?

Me siento muy agradecida con la ministra Carmen Heredia, que ha elevado el arte clásico durante su gestión de una manera inigualable, de manera que poder ser como artista clásica la responsable de volver a abrir las puertas de nuestro Teatro Nacional después de la pandemia fue un grandísimo honor, y me sentí feliz de tener ese privilegio de realizar el primer concierto en octubre del año pasado.

— ¿Qué viene para ti a nivel internacional?

Vienen muchas cosas maravillosas, especialmente para el 2022. Debuto en distintos lugares, lanzo nuevo disco a finales del año que viene y estoy muy contenta de lo que pudimos realizar a pesar de la pandemia.

Continúo, además, llevando mi música a comunidades rurales con nuestra fundación, porque los artistas debemos aportar con nuestro arte y más en estos tiempos donde los valores están tan distorsionados.

La temporada sinfónica terminará el 10 de noviembre, que finaliza con la soprano dominicana Nathalie Peña-Comas.