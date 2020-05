$!“Es una barbaridad estar en las redes exhibiéndonos en trajes de baño”

El productor artístico Guillermo Cordero desarrollará este jueves una jornada de orientación a través del Instagram de Galería 360 en donde tendrá como invitado al también maestro de la danza Carlos Veitía.

“El arte, el distanciamiento después del coronavirus” da título a la entrega que realizará a partir las 7:00 p.m. con el propósito de poner en contexto el cambio que ha provocado la pandemia del COVID-19 en al arte.

Cordero no sale de su residencia desde el 15 de marzo. Así lo reveló cuando fue abordado por Diario Libre para conocer cómo ha estado llevando la cuarentena en su hogar.

“Yo fui a votar el 15 de marzo y no he vuelto a salir. Me traen las compras, hago los pagos a través del internet. Pero he estado ocupado enviando varios proyectos, así como proponiendo cosas, porque tendremos que reinventarnos”, argumentó el artista.

En directo

El artista tratará temas del arte y el distanciamiento por el coronavirus. “Esto lo hago a petición de Galería 360 en Instagram, y para este jueves conversaremos con el maestro Carlos Veitía sobre esta nueva etapa de los espectáculos a las 7:00 de la noche. El domingo a las 6:00 de la tarde estará conmigo Karina Noble para hablar del distanciamiento en las salas de teatro y estoy esperando la confirmación de Niní Cáffaro, director del Teatro Nacional. Es importante ver qué opciones tenemos para cuando todo esto termine. Es ver qué va a pasar con el teatro, los estudios de danza, los espectáculos”, indicó.

Los conciertos

Todo lo que tiene que ver con espectáculos, conciertos, actividades masivas, está en pausa. Hay muchas propuestas que están haciendo ministerios de otros países de cómo sería la reapertura de salas.

“Vamos a tener que espera que eso fluya y dejarnos llevar. Pienso que la pauta de los países que han sido afectados antes que nosotros será la referencia de como será la vida en los escenarios”, consideró.

Se nos vio el refajo

Cordero argumentó que siente mucha tristeza por el comportamiento de mucha gente. “Se nos vio el refajo en la educación, se nos vio el refajo en la salud. Todo esto que está pasando me preocupa porque cada vez hay más casos. La gente mientras menos educada es, es peor, y de la salud ni te digo. Estamos tocando fondo y eso es feo, porque nos dimos cuenta que estábamos viviendo para cada uno de nosotros”.

Aunque ha estado muy preocupado no ha sentido miedo en su prolongado encierro. “Hace como quince días me dio ganas de salir corriendo al supermercado, pero no sucedió. Tengo mis mecanismos para desmontar esos pensamientos”.

El ganador de múltiples premios Soberano instó a la población a tener una vida más simple.

“Yo creo que es una inconsciencia pretender seguir viviendo la vida como sino estuviera pasando nada. Es una barbaridad estar en las redes exhibiéndonos en trajes de baño, privando en bonitos en un momento como este, que debemos reflexionar y mirar hacia adentro... también ahí en las redes sociales se nos está viendo el refajo, se está viendo quién es quién”, acotó.

A analizar lo que están haciendo algunos artistas en las redes sociales, validó a los que tienen calidad, mientras que observa algunos que lo hacen con el único propósito de “buscar sonido”, comentó Guillermo Cordero.