$!Escritora dominicana publica segunda edición de su poemario “Desvelo, silencios y recuerdos”

La escritora, cantante y cineasta dominicana Elisa C. Martínez Salazar ha publicado bajo el sello Editora Poetas de la Era la segunda edición de su poemario "Desvelo, silencios y recuerdos".

En la obra, publicada por primera vez en España en 2012, la autora explora temas que van desde el miedo del ser humano al paso del tiempo y a la muerte, al amor, la nostalgia y la incertidumbre inherente a la condición humana.

Este libro –disponible en Amazon, Lulú y a través de la editora– con portada de Andrés de Óleo, invita al lector a lo largo de sus casi 60 páginas a cuestionar su entorno, sus creencias y a mantenerse en un proceso continuo de autoconocimiento.

Escritos de Elisa C. Martínez Salazar han sido incluidos en las antologías "Desde el corazón II" (Madrid, 2013), "Otoño e Invierno" (Madrid, 2014), "Una poesía per Giulia" (Roma, 2015) y Cuentos del Sótano VI (Ciudad de México, 2019), y publicados en revistas internacionales. Su relato "Vera" fue nominado en 2017 a los Best of the Net Awards.

Su cortometraje “El Río” fue selección oficial del Festival de Cine Social Invicines (Córdoba, Argentina, 2019), del Cine Miami Fest Latino (Florida, Estados Unidos, 2019), donde obtuvo una mención honorífica en la categoría de Mejor Cortometraje Internacional, del Toronto Lift-Off Film Festival (Toronto, Canadá, 2020) y del Festival de Cine Dominicano en Nueva York (Nueva York, Estados Unidos, 2020).

Tiene un proyecto musical alternativo de rap fusión y dembows filosóficos bajo el nombre Elisa Carolina MS.En 2019 ganó el segundo lugar del concurso “Cántame un poema” (organizado por la Editora Poetas de la Era), al musicalizar en rap el poema "Mi canto", de la escritora dominicana Máxima Hernández. Su canción “Quiero que” ganó en 2020 el tercer lugar en el V Certamen Internacional de Composición de Canciones, organizado en España por el magazine La Brújula del Canto.