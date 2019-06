$!Escritora Elizabeth Acevedo, de origen dominicano, gana la Medalla de Carnegie en Gran Bretaña

Elizabeth Acevedo, escritora de origen dominicano, ganó la Medalla de Carnegie, el galardón más importante de literatura infantil de Gran Bretaña.

Acevedo, quien recibió el premio la tarde de este martes, recibió el galardón por su primera novela “The Poet X”.

La autora expresó su emoción al recibir el galardón, otorgado a escritores como C.S Lewis, Patrick Ness y Neil Gaiman.

Elizabeth fue nominada junto a Kate Saunders (The Land of Neverendings); Frances Hardinge (A Skinful of Shadows); Jason Reynolds (Long Way Down); Sally Nicholls (Things a Bright Girl Can Do); Candy Gourlay (Bone Talk), y Sophie Anderson (The House with Chicken Legs).

Acevedo recibió el premio en una ceremonia efectuada en la tarde de este martes en la Biblioteca Británica

La Medalla Carnegie se otorga cada año al mejor libro infantil/ juvenil, los ganadores son premiados con una medalla dorada, el premio Colin Mears valorado en 5,000 libras esterlinas y 500 libras para donarlas en libros para una biblioteca pública o centro educativo de su preferencia.

Este año, el primer libro de Acevedo obtuvo el premio Pura Belpré y el galardón Michael L. Printz que reconoce la excelencia en la literatura de adulto joven.

Igualmente el audiolibro de “The Poet X” logró el premio Odyssey como el mejor producido para niños y adultos jóvenes. Acevedo ha publicado “With the fire on high”, el cual ha estado en los primeros lugares de la lista de los más vendidos del New York Times.