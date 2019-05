$!Escritores niegan fueran advertidos de cancelación por participar en Feria del Libro de Madrid

Los escritores Pedro Antonio Valdez y Miguel De Camps Jiménez negaron que recibieran advertencias o amenazas de cancelación de sus funciones en el Ministerio de Cultura en caso de asistir como expositores a la Feria del Libro de Madrid, que este año tiene como país invitado a República Dominicana y en cuya representación no tiene participación esta instancia gubernamental.

“Yo no he recibido amenaza de parte de ningún funcionario del Ministerio. De hecho, ninguno se ha dirigido a mí con ninguna clase de información sobre la Feria de Madrid”, aclaró Pedro Antonio Valdez, quien tiene el cargo de director ejecutivo de la Feria del Libro en República Dominicana al responder sobre el particular.

Afirmó que fue invitado a la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 31 de mayo al 16 de junio en el Parque El Retiro de la capital española, en calidad de escritor y reiteró que “no he recibido ninguna referencia directa por parte del Ministerio sobre eso” y que “hasta la fecha, del despacho (de Cultura) no se han comunicado conmigo”.

En tanto que Miguel De Camps Jiménez, director general de Museos, también negó cualquier advertencia en contra de su asistencia a la actividad cultural en España.

“Esa información no es verídica, todo lo contrario. No se ha prohibido nada”, aseguró al responder a Diario Libre.

Valdez y De Camps Jiménez fueron mencionados como parte de un grupo de escritores e intelectuales, empleados del Ministerio de Cultura, que supuestamente habían recibido la amenaza de ser cancelados si participaban de la Feria del Libro de Madrid de acuerdo con rumores difundidos en redes sociales y mencionados en algunos medios de comunicación.

Este viernes, el Ministerio de Cultura explicó que no tiene asignado rol alguno en la conformación de la delegación dominicana que participará en la Feria del Libro de Madrid, ya que la embajada de República Dominicana en España optó por organizarla sin consultar con ese ministerio.

De acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Cultura, requirió el protocolo de la participación de República Dominicana en la actividad cultural a través del embajador de España, Alejandro Abellán García, “ya que no había recibido información alguna iniciado el mes de marzo del presente año y la que venía solicitando al embajador dominicano (Olivo Rodríguez Huertas) en España desde mayo del 2018”.

En la carta enviada a Selman por Olivo Rodríguez Huertas, el diplomático le comunicó que se encargaba de toda la logística de la participación dominicana en Madrid, incluyendo “los costos relativos a boletos aéreos, hospedaje, dieta de escritores y artistas que participen en el programa”.

Según el departamento de Comunicaciones de Cultura, el ministro desistió de participar en la referida feria porque “no ha sido ni oficial ni formalmente invitado”.