“Espectros”, obra dedicada al director Enrique Chao

SD. “Espectros” a la Sala Ravelo de Teatro Nacional a partir del 27 de julio, como homenaje póstumo a uno de los grandes del teatro dominicano, el fenecido director Enrique Chao. “Hace aproximadamente 30 años Enrique me propuso hacer esta obra, me dijo “quiero hacer esta obra contigo”... En los años sucesivos siempre pasaba algo que impedía que materializáramos la producción. Como todos saben Enrique ya no está con nosotros, y yo, quise finalmente materializar este proyecto, que alguna vez tuvimos juntos”, dijo José Roberto Díaz.