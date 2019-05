$!Esperanza Ceballos celebra premios Emmy en Estados Unidos

Hace pocos días la periodista y presentadora de noticias del canal Univisión 41 de Nueva York se alzó con dos estatuillas del Emmy Awards por la entrega de trabajos en los que abordó temas sociales.

En tan solo cinco años su desempeño ha sido reconocido en dos ocasiones, suma ya tres preseas.

Al recibir una llamada de reporteros de DL, contó lo que sintió cuando fue nombrada en dos ocasiones. “Esto representa un reconocimiento al esfuerzo, al desafío que una enfrenta cada día para lograr un objetivo. Y aclaro que mi labor no está centrada en la conquista de un Emmy u otro premio, sino porque me apasiona lo que hago. Me gusta investigar y buscar más allá de las noticias, eso es para mí lo más importante”, sentenció y luego recomendó a los jóvenes periodistas no perder la perspectiva.

Ceballos acumuló experiencia laboral en la República Dominicana luego de su ingreso a CDN en la gestión de Fernando Hasbún. Ahora forma parte de una camada de periodistas que se encuentra laborando en otras cadenas hispanas en territorio estadounidense.

“Estos premios son una demostración de que si yo lo pude hacer, otros también lo lograrían. Y no hablo solo de la labor como periodistas, sino personas que abrazan otras profesiones”, reseñó.

En la misma gala en la que fue galardonada, la también dominicana Yisel Tejeda fue premiada.