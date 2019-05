$!Esposa de Ozzy Osbourne revela que intentó suicidarse hace tres años

Sharon Osbourne, la esposa del controversial músico Ozzy Osbourne habló con detalle sobre los momentos más dramáticos que vivió recientemente a raíz de una profunda depresión.

“Hace tres años, pasé por uno de los baches más difíciles de mi vida y pensé en abandonar y dejarlo todo. Es que sentía que ya no podía más, que no podía lidiar con la presión. Fue mi marido el que me encontró y me llevó directamente al hospital”, expresó Sharon.

La figura de la televisión reveló que lleva más de dos décadas tomando antidepresivos y otros medicamentos para lidiar con la depresión durante una entrevista en el programa británico Loose Women.

Según cita el porta Quien.com el impacto emocional y psicológico afectó directamente a los tres hijos del matrimonio Osbourne (Jack (33), Kelly (34), quien intentó suicidarse años atrás y Aimee (35), quienes se quedaron consternados y con el “corazón roto” después de ser testigos de cómo su afamada madre perdía la batalla contra la depresión.

“Para los niños fue horrible también, sin duda, les rompí el corazón y les asusté como nadie lo había hecho antes. Les dolía verme así, y durante mi tratamiento psicológico conocí a dos chicas que habían perdido a sus madres de esa manera. Ver el daño permanente que les había causado me hizo darme cuenta del error tan grande que había cometido”, aseguró en la entrevista.

Sharon participa en el programa norteamericano The Talk.