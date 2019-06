$!Estudiante español recibe beca Emilio y Gloria Estefan para estudiar en Berklee College of Music

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® ha otorgado la Beca Emilio y Gloria Estefan a Sergio De Miguel Jorquera, estudiante de piano de 17 años, en la presentación que se llevó a cabo en las oficinas centrales de La Academia Latina de la Grabación®. La beca comprende un valor máximo de $200,000 dólares que le permiten a De Miguel Jorquera cursar 4 años de estudios en Berklee College of Music en Boston, comenzando en septiembre de 2019.

El estudiante, natural de Vigo, España fue seleccionado por el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY entre un grupo altamente competitivo de cientos de solicitantes del continente americano y la península ibérica.

Hasta la fecha, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha donado la extraordinaria suma de $5 millones de dólares en becas, instrumentos musicales y eventos educativos en Iberoamérica, en solo cinco años.

“Me da mucha alegría otorgar nuestra quinta Beca Prodigio para cubrir los gastos de una licenciatura en Berklee”, dijo Manolo Díaz, vicepresidente senior de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “A través de la impresionante generosidad de íconos de la música como Emilio y Gloria Estefan, podemos apoyar la educación de las próximas generaciones de creadores de música latina”.

“Nos sorprendió y nos impresionó totalmente el talento de Sergio. Es un músico talentoso y estamos muy orgullosos de ayudarlo a lograr su sueño de poder obtener su educación musical. Hemos visto en persona lo que Berklee puede hacer por los jóvenes cuya aspiración es ser artistas y ayudaremos a Sergio a tener éxito en estos años en los que se estará formando”, dijo Emilio Estefan.

De Miguel Jorquera comenzó a tocar el piano cuando tenía 4 años. Estudió en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo, en donde se desempeña actualmente como pianista de la banda de jazz de la escuela. También participó en el Berklee Five Week Summer Performance Program en Boston en el 2018 y 2017. Su objetivo es convertirse en un músico profesional para crear nuevas direcciones musicales, así como también promover y conectar sus raíces con su trabajo de manera tal que le permita retribuir a su comunidad.

“Estoy inmensamente agradecido a la Fundación Cultural Latin GRAMMY y a Emilio y Gloria Estefan por darme esta gran oportunidad que me ayudará a alcanzar mi sueño de convertirme en un músico profesional rodeado de los mejores. Voy a poner todo mi compromiso y fuerte trabajo estos próximos años en Berklee para ser un ejemplo y llegar a formar parte del mundo de la música latina,“ expresó De Miguel Jorquera.

“Para Berklee es un honor contar con el apoyo de pioneros de la industria como lo son Emilio y Gloria Estefan”, dijo el presidente de Berklee, Roger H. Brown. “Su generosidad, en conjunto con la de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, permitirá que Sergio De Miguel Jorquera se una a la próxima generación de estudiantes de Berklee que crearán nuevas conexiones e impulsarán los límites en la industria de la música más allá”.

De Miguel Jorquera se unirá al grupo de estudiantes que ya han ganado la Beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, los cuales incluyen a:

La saxofonista Silviana Itzel Salinas-Reyna, quien se graduó recientemente y tuvo el honor de recibir la primera beca en 2015 cuando fue copatrocinada por Enrique Iglesias.

El pianista autodidacta Jesús Molina-Acosta, quien recibió la beca en 2016 copatrocinada por Juan Luis Guerra.

El bajista Ernesto Núñez acreedor de la beca en 2017 copatrocinada por Miguel Bosé.

La cantante Nicolle Horbath, quien recibió la beca en 2018 copatrocinada por Carlos Vives.

Para calificar para la asistencia financiera anual continua, durante cuatro años de estudio, De Miguel Jorquera deberá mantener un promedio general de calificaciones (GPA) mínimo de 3.5 y cumplir las normas de excelencia académica y de conducta sobresaliente establecidas por la Fundación Cultural Latin GRAMMY y Berklee, las cuales serán evaluadas cada semestre.

De la Fundación Cultural Latin Grammy

La Fundación Cultural Latin GRAMMY, fue establecida por La Academia Latina de la Grabación® para promover la apreciación y el conocimiento internacional a la importante contribución de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado musical y herencia. El objetivo principal de la Fundación es proporcionar becas a estudiantes de música latina que tengan necesidades financieras, y otorgar subvenciones a estudiosos e instituciones del mundo para investigar y conservar diversos géneros de la música latina. Apoye nuestra misión realizando una donación hoy a través de nuestra página de Facebook. Para obtener información adicional, por favor visite el sitio de la Fundación www.fundacionculturallatingrammy.com. Para las últimas noticias y contenido exclusivo únase a nuestras redes sociales en @latingrammyfdn en Twitter e Instagram y Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook.

De Berklee

Berklee se fundó sobre el principio revolucionario de que la mejor manera de preparar a los estudiantes para las carreras de música es a través del estudio y la práctica de la música contemporánea. Durante 70 años, la universidad ha evolucionado para reflejar el estado actual de la industria de la música, liderando el camino con estudios de bachillerato en desempeño, negocios / gestión de la música, composición de canciones, musicoterapia, calificación de películas y más. En junio de 2016, el Conservatorio de Boston se fusionó con Berklee, creando el campo de entrenamiento más amplio y dinámico del mundo para música, danza, teatro y profesiones relacionadas. Con un enfoque en el aprendizaje global, el campus de Berklee en Valencia, España, ofrece programas de posgrado y oportunidades de estudiar en el extranjero, mientras que Berklee en línea ofrece programas de educación a distancia en todo el mundo con clases de extensión y programas que otorgan títulos. Berklee City Music Network ofrece programas después de la escuela para adolescentes que necesitan atención en más de 40 locaciones en los EE. UU. y Canadá. Con una plantilla estudiantil que representa a más de 100 países con estudiantes internacionales de pregrado y posgrado (33 y 53 por ciento, respectivamente), y alumnos y profesores que han ganado más de 360 GRAMMYs® y Latin GRAMMYs™, Berklee es el laboratorio de aprendizaje más importante del mundo para el mundo la música de hoy y de mañana. Obtenga más información en berklee.edu.

Emilio Estefan

Ganador de múltiples Latin GRAMMYs y GRAMMYs, Emilio Estefan es músico, compositor, productor de discos y televisión, autor de libros, cineasta y embajador cultural. Ha forjado y dirigido las carreras de muchos talentos musicales, como Shakira, Ricky Martin, Marc Anthony, Jon Secada, Jennifer López y muchos otros. Es uno de los líderes fundadores de los Latin GRAMMYs. Estefan fue honrado con la Medalla Presidencial de la Libertad, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y el Salón de la Fama de los Compositores le otorgó un premio a su trayectoria. El presidente Barack Obama lo seleccionó como segundo vicepresidente de la Comisión para el National Museum of the American Latino, y el presidente George W. Bush lo nombró miembro del Comité Presidencial de Artes y Humanidades. Es empresario, propietario y operador de siete restaurantes, dos hoteles y una editorial reconocida internacionalmente. En 2019, junto con su esposa Gloria, recibirá el codiciado Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso por su excelencia en la composición de canciones.

De Gloria Estefan

Gloria Estefan es una de las artistas que logró fusionar la música, más exitosa en la historia de la música latina. Es cantante, compositora, actriz, ganadora de múltiples Latin GRAMMYs y GRAMMYs, autora de dos libros para niños, considerados por el New York Times como los más vendidos en su momento, y productora ejecutiva del musical nominado al Tony, On Your Feet! Es considerada la artista latina con mayor éxito crossover que ha vendido más de 100 millones de discos mundialmente y ha logrado estar en las listas de Billboard con 38 temas en la posición #1. Todos sus logros son un testimonio de su éxito: una nominación a los Oscars por la canción “Música de mi corazón”; la Medalla Presidencial de la Libertad; Kennedy Center Honors; una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; Medalla de Oro al Mérito de España en Bellas Artes; y un Premio Nacional de Logros Artísticos del Congreso de los Estados Unidos, entre otros. Gloria y su esposo Emilio van a recibir el prestigioso Gershwin Prize de la Biblioteca del Congreso por excelencia en composición y estarán lanzando un nuevo álbum en 2019.