$!Evaristo Marte y Royalty Dance Crew van a la final de DGT; Delhis Quezada queda fuera

Increíblemente (y así ella reaccionó con cara de sorpresa), no pasó la soprano Delhis Quezada , a sabiendas de que su presentación no fue la mejor.

Y es que los que ganaron el Golden Buzzer o botón de oro no llegaron a la final y, el público, mediante los votos por mensajes al 6010 y a la página de Diario Libre.com, tuvo la decisión de los participantes.

La presentación de la semifinal en vivo de Dominicana’s Got Talent (DGT) ha dejado mucho de qué hablar.

Así fueron sus presentaciones

No obstante, Raymond, a sabiendas que ella estudió odontología, le dijo: “Tú no vas a sacar una muela jamás, te veré en grandes escenarios”.

La soprano Delhis Quezada tampoco tuvo su mejor acto. Waddys Jáquez reconoció que esta no fue su mejor presentación y que prefiere quedarse con sus actos anteriores. Delhis eligió la canción “Por amor” del maestro Rafael Solano.

“Yo te pagaría una taquilla. De verdad me divierto mucho con tu acto”, confesó Nashla Bogaert.

Starlyn Ramírez mereció el Golden Buzzer de Raymond Pozo, pero en la semifinal su show no fue el favorito de los jueces. Aunque tuvo momentos cómicos, al parecer la elección de una rutina de música urbana sobre cómo escribe El Alfa y El Mayor Clásico no fue lo que esperaban escuchar.

Nashla manifestó que deseaba una rutina sobre la cotidianidad. Milagros declaró que ella no maneja los códigos de la música urbana y que DGT es un programa familiar.

Para Waddys, este fue su peor show. No obstante, Raymond Pozo lo defendió. “Yo no me arrepiento de haberte dado el Golden Buzzer, reconozco tu talento. Ganes o pierdas tú siempre serás mi delfín, mi penco”, fueron las palabras de Raymond.

Luego llegaron los chicos de Royalty Dance Crew, quienes se impusieron con un número urbano lleno de energía. Milagros dijo que los muchachos superaron su presentación anterior.

“Fantástico”, fue la palabra que usó Waddys para describirlos. “Ustedes tienen que estar en la gran final de esta competencia’, manifestó Waddys.

El público eligió los que se quedan y los que se van y, sin lugar a dudas, esta entrega en vivo ha generado todo tipo de reacciones en los hogares y en las redes sociales.

¿Qué opinas?