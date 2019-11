Evelyn Tejeda, la bailarina con estilo peculiar que se adueñó de Dominicana’s Got Talent

“Ha sido una evolución. Lo que viene ahora es algo que no manejo y va a ser una sorpresita”, así se refirió la dama sobre el acto con el que busca conquistar los votos del público.

En la danza contemporánea Evelyn Tejeda es una de las más experimentadas. Su peculiar estilo al momento de bailar ha conquistado a propios y extraños. En Dominicana’s Got Talent la joven demostró que sus habilidades están a otro nivel. Ella avanzó y ahora está lista para defender su puesto en la semifinal del reality show.

Sobre sus anteriores actos, Evelyn dijo a Diario Libre: “Cada una de las piezas ha tenido algo que me reta a superarme, la primera era súper diferente a la segunda, utilicé más cosas del waving, en la segunda traté de irme un poco más a lo contemporáneo, pero todavía con mi esencia; la de ahora me tiene muy feliz por el trabajo que he hecho, y con la producción del programa que hace sentir a uno como unos súper héroes”, reseñó.