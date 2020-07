$!Evelyna Rodríguez comparte foto de su madre al frente de una mesa de votación

La actriz y presentadora de televisión Evelyna Rodríguez compartió este domingo la fotografía de su progenitora, la que por cinco períodos consecutivos ha sido presidenta de una mesa electoral.

Rodríguez dijo que ella asume sus funciones en Mao, hizo publica una fotografía en Instagram en la que observa a su madre con la debida protección para evitar el contagio del Covid-19.

Las elecciones presidenciales y congresuales comenzaron a las 7:00 a.m. y concluirán a las 5:00 p.m.

“La campeona de casa asume hoy nueva vez la responsabilidad de ser presidenta de una mesa electoral, ha trabajado como en 5 períodos electorales y para esta ocasión les confieso que me negué a su participación porque es persona de riesgo frente al covid, a lo que ella me contestó “ tengo que cuidar la salud democrática de nuestro pueblo. Le ofrecí hasta llevarle un traje tipo astronauta para que estuviera protegida y me dijo que no hacia falta. Al despertar encontré esta fotografía donde me mostraba lo protegida que estaba, para que yo estuviera más tranquila, con la misma quiero rendirle tributo a todo aquel ciudadano que hoy más que nunca esta comprometido con la democracia y trabaja para que se cumpla, les aplaudo a todos”, dijo.