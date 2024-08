Series parecidas a 'House of the Dragon' que puedes ver en Netflix

"House of the Dragon" está basada en el primer volumen de "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin. ( FUENTE EXTERNA )

'House of the Dragon', la exitosa serie de HBO (Max), ha regresado con nuevos episodios y se ha vuelto tendencia rápidamente. Si eres fan de su trama, escenarios y vestuario, te sugerimos dos series en Netflix que te podrían interesar.

En esta segunda temporada de 'House of the Dragon', Rhaenyra lucha por ser reconocida como la legítima reina tras la coronación de su hermanastro Aegon como rey del Trono de Hierro de los Siete Reinos.

La serie, basada en el primer volumen de "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin, sigue cautivando a los espectadores con sus dragones, guiones intensos, castillos oscuros y muertes inesperadas.

Si buscas algo similar en otras plataformas de streaming, estas producciones en Netflix podrían ser de tu agrado.

El último reino (The Last Kingdom)

Este drama histórico se ambienta en la Gran Bretaña medieval y se basa en las novelas The Saxon Stories de Bernard Cornwell. Situada en el siglo IX, la historia transcurre en un territorio que hoy conocemos como Inglaterra, dividido en siete reinos.

Esta división fue una de las inspiraciones para George R. R. Martin en Juego de Tronos. The Last Kingdom narra el enfrentamiento de estos reinos contra los vikingos, con Wessex como el último bastión inglés.

The Witcher

Situada en un mundo medieval conocido como "el Continente", The Witcher sigue la leyenda de Geralt de Rivia y la princesa Ciri. Al igual que House of the Dragon, está basada en una serie de libros, en este caso, las novelas de Andrzej Sapkowski.

Estas obras, que fueron un gran éxito en Polonia, sirvieron de base para un popular videojuego, extendiendo la fama de Geralt de Rivia a nivel mundial. La serie es protagonizada en sus primeras temporadas por Henry Cavill.

Estas series en Netflix ofrecen tramas épicas y mundos fascinantes que te harán sentir como si estuvieras en Westeros.