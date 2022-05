Todos los estrenos de Netflix en mayo 2022

Mayo es un mes importante para Netflix, que nuevamente vuelve a actualizar su catálogo. Es que en mayo llegan varios estrenos importantes como la tercera temporada de Love, Death + Robots, la sofisticada serie de animación futurista de David Fincher y Tim Miller.

También llega la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things, con los adolescentes que se han quedado divididos y un mal cuyas raíces se hunden décadas atrás en el tiempo.

En cuanto a las películas, llegará Bill y Ted salvan el universo, con Keanu Reeves y Alex Winter. También llegará Halloween 2018, con Jamie Lee Curtis en su regreso al papel original.

Todas las series que estrena Netflix en mayo

'Arpo' (01/05)

'El marginal' T5 (04/05)

'A tres metros sobre el cielo - La serie' T3 (04/05)

'Clark' (05/05)

'El Pentavirato' (05/05)

'Hermanas de sangre' (05/05)

'Bienvenidos a Edén' (06/05)

'El sonido de la magia' (06/05)

'42 días en la oscuridad' (11/05)

'El abogado del Lincoln' (13/05)

'Nuevas metas' (13/05)

'Un vampiro en el jardín' (16/05)

'El diario del futuro' T2 (17/05)

'¿Quién mató a Sara?' T3 (18/05)

'Love, Death + Robots' Vol. 3 (20/05)

‘Ghost in the shell: SAC_2045’ T3 (23/05)

'Stranger Things' (27/05)

Todas las películas que estrena Netflix en mayo

'Bill y Ted salvan el universo' (01/05)

'Brokeback Mountain' (01/05)

'En el nombre del padre' (01/05)

'The Sun Is also a Star' (01/05)

'¿Nos casamos? Sí, mi amor' (03/05)

'Showtime, 1958' (03/05)

'Cuarentones' (06/05)

'Déjate llevar' (06/05)

'Thar' (06/05)

'Incompatibles 2' (06/05)

'Haunting at the Rectory' (07/05)

'The Amityville Theater' (07/05)

'Bunker Project 12' (07/05)

'Pirate Hunting' (07/05)

'Robert' (07/05)

'Show Dancer' (07/05)

'Conjuring the Dead' (07/05)

'Theater of Fear aka Midnight Horror Show' (07/05)

'The Last House on Cemetery Lane' (07/05)

'Laia' (08/05)

'Ghost in the Shell: SAC_2045 - Guerra sostenible' (09/05)

'Nación cautiva' (09/05)

'El maestro de las fugas' (11/05)

'Vuelta al insti' (13/05)

'Curse of the Witching Tree' (14/05)

'El tiempo de los monstruos' (14/05)

'Bellezonismo' (14/05)

'Ana de día' (14/05)

'Halloween' (16/05)

'The Game' (16/05)

'En la toscana' (18/05)

'Tal para cual' (19/05)

'La familia perfecta' (20/05)

'Jackass 4.5' (20/05)

Todos los documentales y especiales de comedia que estrena Netflix en mayo

'El juicio de Adolf Eichmann' (01/05)

'Aguanta la respiración - Inmersión bajo el hielo' (03/05)

'The Circle' T4 (04/05)

'Accidente nuclear' (04/05)

'Pequeños salvajes' (05/05)

'Elon Musk - The Real Life Iron Man' (07/05)

'I'm in Love with My Car' (07/05)

'You Will Not Have My Hate' (07/05)

'Själö - Island of Souls' (07/05)

'Leaving Africa' (07/05)

'Reflections' (07/05)

'Wood Industry - A Business Against Nature' (07/05)

'Christina P - Mom Genes' (08/05)

'Nuestro padre' (11/05)

'El imperio de la ostentación' T2 (13/05)

'Ciberinfierno. La investigación que destapó el horror' (18/05)

'El fotógrafo y el cartero (El crimen de Cabezas)' (19/05)

'Insiders' T2 (19/05)