Todas las series y películas que se van de Netflix en mayo 2022

Como todos los meses, Netflix actualiza su catálogo de series, películas, musicales y documentales. Y así como hay nuevos títulos, también hay otros que dejan la plataforma.

Así las cosas, no te queda más que tomar nota e ir corriendo a ver estos títulos antes de que se vayan de Netflix.

1 DE MAYO

- La Edad de la Inocencia | Película

- A Yellow Bird | Película

- Amigos con dinero | Película

- Angry Birds: La Película | Película

- Closer: Llevados por el deseo | Película

- Darc | Película

- Después de la Tierra | Película

- Ese es mi hijo | Película

- Fire in the Blood | Película documental

- Galinha Pintadinha | Serie

- Monthly Girls Nozaki-Kun | Serie

- He Even Has Your Eyes | Película

- John y Yoko: Above us only sky | Película

- Loev | Película

- La chica en la Telaraña | Película

- Policías de repuesto | Película

- Guerra de papás | Película

- Peter Pan | Película

- Querido John | Película

- Residen Evil - Degeneration | Película

- Resident Evil: Vendetta | Película

- Roman J. Israel | Película

- Los juegos de la resaca | Película

- Juegos sexuales 3 | Película

- Space Chimps | Película

- Sobre todo, Sunny | Película

- Below Deck | Reality

- No te metas con Zohan | Película

Top Gun: Pasión y Gloria | Película

- La Saga completa de Misión Imposible | Película

2 DE MAYO

- Iris | Serie

- Boys over Flowers | Serie

3 DE MAYO

- Bodyguard: El Guardaespaldas | Película

4 DE MAYO

- Lo más sencillo es complicarlo todo | Película

8 DE MAYO

- Monogamy | Serie

9 DE MAYO

- Gatao 2: El ascenso del Rey | Película

15 DE MAYO

- The Real Housewives of New York City | Reality

- Bakugan - Battle Planet | Serie