Todos los meses, las plataformas actualizan su catálogo de contenidos. En este caso hablaremos de las novedades que llegan a Amazon Prime Video en junio 2022. ¡Son series, películas y documentales! Toma nota.

Todos los estrenos de Prime Video en junio 2022

The Boys temporada 3 - 3 de junio

Clifford: El gran perro rojo - 3 de junio

Agentes 355 - 8 de junio

Fairfax temporada 2 - 10 de junio

Sin límites - 10 de junio

El verano en que me enamoré - 17 de junio

My Fake Boyfriend - 17 de junio

El mundo es vuestro - 17 de junio

Chloe - 24 de junio

Moonfall - 24 de junio

The One That Got Away - 24 de junio

La casa Gucci - 26 de junio

Kajillionaire - 26 de junio