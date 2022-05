Todos los estrenos de Netflix en junio 2022

Como todos los meses, Netflix actualiza su catálogo de cine, series y películas en su plataforma. Aquí te contamos todas las novedades para junio 2022.

Todas las series de Netflix en junio

'Malverde: El santo patrón' (1/06)

'100 días con la tata' (1/06)

'Dreamgirls' (1/06)

'Borgen: Reino, poder y gloria' (2/06)

'Dos veranos' (3/06)

'El reto de Summer' (3/06)

'Una madre perfecta' (3/06)

'Club de mamás' (3/06)

'Barbie: It takes two' (4/06)

'Tropa acción' T2 (6/06)

'Mi diario de liberación' (6/06)

'Un hijo tuyo' (8/06)

'Intimidad' (10/06)

'La primera muerte' (10/06)

'Peaky Blinders' T6 (9/06)

'Charlie en Villapegatina' (13/06)

'El idiota preferido de Dios' (15/06)

'Maldivas' (15/06)

'Amor y anarquía' T2 (16/06)

'El punto muerto: Un parque paranormal' (16/06)

'Videoclips del mundo de Karma' T2 (16/06)

'She' T2 (17/06)

'Guerra de vecinos' T2 (17/06)

'No sabéis quién soy' (17/06)

'Spriggan' (18/06)

'The Umbrella Academy' T3 (22/06)

'Best of the Festival' (23/06)

'El hombre contra la abeja' (24/06)

'La casa de papel: Corea' (24/06)

'Cristela Alonzo: Middle Classy' (28/06)

'La familia Upshaw' T2 (29/06)

'Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-' (30/06)

Todas las películas de Netflix en junio

'Upgrade' (1/06)

'Iluzja' (1/06)

'Invencible (Unbroken) 2' (1/06)

'Interceptor' (3/06)

'The Waiter' (4/06)

'The Invocation of Enver Simaku' (4/06)

'Infiltrado en el KKKlan' (6/06)

'Desechos' (6/06)

'Reverse' (6/06)

'Garra' (8/06)

'Ben y Jody' (9/06)

'Los árboles de la paz' (10/06)

'Un amigo extraordinario' (11/06)

'La ira de Dios' (15/06)

'Junior' (15/06)

'Centauro' (15/06)

'Colisión' (16/06)

'Spiderhead' (17/06)

'Amor y helado' (22/06)

'El hombre de Toronto' (24/06)

Todos los documentales y especiales de comedia de Netflix en junio

'¡El suelo es lava!' T2 (3/06)

'Eirik Jensen, ¿Policía o delincuente?' (3/06)

'Twilight of the Yakuza' (4/06)

'Bill Burr Presents: Friends Who Kill' (6/06)

'That’s My Time with David Letterman' (7/06)

'Sé dócil: Reza y obedece' (8/06)

'Gladbeck: El drama de los rehenes' (8/06)

'Rythm & Flow: Francia' (9/06)

'Stand Out: An LGBTQ+ Celebration' (9/06)

'A Tribute to Bob Saget' (10/06)

'Amy Schumer’s Parental Advisory' (11/06)

'Peter Davidson Presents: The Best Friends' (13/06)

'Jennifer López: Halftime' (14/06)

'Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live' (14/06)

'Iron Chef: La leyenda de hierro' (15/06)

'Tomma Ikuta canta, baila e interpreta Kabuki' (16/06)

'Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special' (16/06)

'El efecto Mitchell' (17/06)

'Ben Crump: El abogado de los afroamericanos' (19/06)

'The future of...' (21/06)

'Joel Kim Booster: Psychosexual' (21/06)

'La vida secreta de nuestras mascotas' (22/06)

'First Class' (23/06)