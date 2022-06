Todas las series y películas que dejan Netflix en julio 2022

Como todos los meses, Netflix actualiza su catálogo y así como hay varios estrenos, también hay varias producciones que dejan la plataforma ¡Aquí las listamos! Toma nota.

1 de julio

Hatchimals I Adventures in Hatchtopia

Record of Grancrest War

The World's Most Extraordinary Homes

L.A.’s Finest

2 de julio

Fangbone

11 de julio

Yo Soy Betty, La Fea

12 de julio

Real Detective

Yo-Kai Watch

PILI Fantasy: War of Dragons

15 de julio

Granblue Fantasy: The Animation

Angel Beast

Anohana: The Flower We Saw That Day

God Eater

Dawson’s Creek

16 de julio

Scream

17 de julio

La Fiscal de Hierro