Estrenos de Netflix en julio 2022

Como todos los meses, Netflix actualiza su catálogo y en julio traerá 91 series, películas y documentales nuevos a la pantalla. Se destaca, desde ya, el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Pero también se estrenará Resident Evil, la serie basada en el popular videojuego.

Todas las series de Netflix en julio

'Stranger Things' T4 P2 (01/07)

'Power Players' T2 (01/07)

'Mal negocio' (06/07)

'Control Z' T3 (06/07)

'Vinland Saga' (07/07)

'El mundo de Karma' T3 (07/07)

'¡Qué susto, tía!' (08/07)

'La noche más larga' (08/07)

'Capitani' T2 (08/07)

'Sintonía' T3 (13/07)

'Woo, abogada extraordinaria' (13/07)

'Kung Fu Panda: El caballero del dragón' (14/07)

'Resident Evil' (14/07)

'Farzar' (15/07)

'Una reina en su tierra' (15/07)

'Mamá, ¿en serio?' (15/07)

'Segundas nupcias y anhelos' (15/07)

'Alba' (15/07)

'Un lugar para soñar' T4 (20/07)

'Bogdan Boner: Un exorcista de pena' (20/07)

'Jurassic World: Campamento Cretácito' T5 (21/07)

'Alquimia de almas' (23/07)

'Di4rios' (26/07)

'Rebelde' T2 (27/07)

'Sigue respirando' (28/07)

'Detective Conan: La hora del té de Cero' (29/07)

'Fanático' (29/07)

'Desparejado' (29/07)

Entre las películas destacadas de julio están Malnazidos, una satírica comedia sobre la Guerra Civil española, pero con zombies. Además llega El Agente Invisible, dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas.

Todas las películas de Netflix en julio

'Konga' (01/07)

'Forsaken' (01/07)

'Etérnel Conflit' (01/07)

'Nuevas aventuras de Miguel Strogoff' (01/07)

'Cult of Chucky' (01/07)

'La bella desconocida' (01/07)

'El día del juicio final' (01/07)

'Dance Hall' (01/07)

'Los ángeles de Charlie' (01/07)

'Mune: Guardian of the Moon' (01/07)

'La telaraña de Carlota' (01/07)

'Brabanconne' (01/07)

'El dios de madera' (02/07)

'La curva de la felicidad' (02/07)

'León y Olvido' (02/07)

'Puluboin Ja Ponin Leffa (02/07)

'18% Grey' (03/07)

'Mortal Engines' (05/07)

'Amor contrarreloj' (06/07)

'Hola, adiós y todo lo que pasó' (06/07)

'Las amistades peligrosas' (08/07)

'El monstruo marino' (08/07)

'Maleficio' (08/07)

'Joya' (08/07)

'Isolerad' (10/07)

'Malnazidos' (11/07)

'Otra vuelta de tuerca' (11/07)

'Por Jojo' (11/07)

'Bajo el sol amalfitano' (13/07)

'Sorry to Bother You' (13/07)

'Persuasión' (15/07)

'Jaadugar' (15/07)

'Live is life' (18/07)

'Demasiado mayor para cuentos de hadas' (18/07)

'La casa' (20/07)

'El agente invisible' (22/07)

'Recurrence' (27/07)

'A Cut Above' (28/07)

'Heredera por sorpresa' (29/07)

'Corazones malheridos' (29/07)

Todos los documentales y especiales de comedia de Netflix en junio

'Murales' (02/07)

'Wingmen' (02/07)

'Growing Up Gay' (02/07)

'Las maestras de la República' (02/07)

'Brilliant Corners: Oman' (02/07)

'Bear Island' (02/07)

'The Art of Incarceration' (03/07)

'La chica de la foto' (06/07)

'Ride on Time' T4 (08/07)

'Sobrevivir es el reto' (08/07)

'Cómo diseñar una habitación erótica' (08/07)

'Déjame vivir' (10/07)

'Cómo cambiar tu mente' (12/07)

'El asesino de mi hija' (12/07)

'D.B. Cooper: ¡Dónde estás?' (13/07)

'Muaythai: Deporte extremo' (13/07)

'Las 13 claves del Apolo 13' (16/07)

'Nunca dejes de soñar: La vida y el legado de Simón Pérez' (13/07)

'Thirteen Hours that Saved Britain' (23/07)

'Street Food: Estados Unidos' (26/07)

'Del desguace a la gloria' T4 (27/07)

'El hombre más odiado de internet' (27/07)

'Reformas para todos los bolsillos' T3 (27/07)